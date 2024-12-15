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С 2025 года часть терминалов может перестать принимать Mastercard и Visa

1:33
Туризм

С 1 января 2025 года некоторые терминалы в России могут перестать поддерживать карты Mastercard и Visa. Эта информация содержится в рассылке для клиентов Т-Банка, сообщил корреспондент ТАСС.

Офис "Тинькофф банка" в Москве
Фото: tinkoff.ru by Банк Тинькофф, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Офис "Тинькофф банка" в Москве

В сообщении отмечается: "С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты Mastercard и Visa. Однако онлайн-платежи будут работать стабильно". Банк рекомендует оформить и использовать карту "Мир" для обеспечения стабильных платежей.

Пресс-служба Т-Банка заверила, что их терминалы и банкоматы прошли все необходимые обновления и будут продолжать поддерживать операции с картами Mastercard и Visa.

Ранее издание РБК сообщило, что в конце 2024 года у некоторых российских банков могут истечь сертификаты безопасности чипов карт Mastercard и Visa. Дальнейшая работа карт будет зависеть от действий самих кредитных организаций.

Международные платёжные системы Mastercard и Visa весной 2022 года ограничили свою деятельность в России в связи с ситуацией вокруг Украины. Однако карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать внутри страны, поскольку с 2015 года все транзакции по ним проходят через Национальную систему платёжных карт (НСПК). В это же время была создана карта "Мир", как альтернатива международным системам.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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