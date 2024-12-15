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Медицинская помощь на Бали вызывает вопросы после инцидента с россиянином

1:52
Туризм

На Бали российский турист упал с высоты 25 метров и получил серьёзные травмы. Об этом сообщил телеграм-канал aifonline со ссылкой на другого россиянина, проживающего в Индонезии.

Врачи проводят хирургическую операцию
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врачи проводят хирургическую операцию

Обстоятельства происшествия остаются неизвестными. Пострадавший получил перелом позвоночника и пробитое лёгкое. Его госпитализировали и изначально поместили в реанимацию, где он находился "на вытяжке" и был привязан к кровати для предотвращения дополнительных травм.

Через несколько дней туриста перевели в обычную палату. Однако, по словам очевидцев, медицинская помощь на Бали оставляет желать лучшего. Соотечественник пострадавшего сообщил, что пациент уже четыре дня не получает обезболивающие препараты, а экстренная кнопка вызова медперсонала намеренно сделана недоступной. В результате травмированный турист страдает от сильной боли, которая мешает ему спать, а медицинский персонал не реагирует на его призывы.

Родители мужчины сейчас пытаются организовать его транспортировку в Россию, чтобы продолжить лечение у отечественных специалистов. Информация о наличии у пострадавшего страхового полиса и обстоятельствах, приведших к травме, отсутствует.

Отсутствие страховки может значительно увеличить расходы на лечение. Подобные случаи на Бали уже происходили: в августе российский турист, совершавший восхождение на холм Труньян, упал с горы и получил серьёзные травмы.

Ему была сделана операция, включавшая установку пластины в плечо, а сумма лечения достигла более 8 тысяч долларов США. Несмотря на наличие страховки, страховая компания отказалась оплачивать расходы, так как турист отправился в поход без гида.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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