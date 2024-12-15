Цены на отдых в рублях будут расти вслед за евро

В следующем году стоимость турпакетов для россиян вырастет примерно на 10% в валюте. Однако цены в рублях будут зависеть от курса, заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в интервью НСН.
"Если рассматривать контракты в евро, то цены уже подорожали на 10%, особенно это заметно на примере Турции. Если евро продолжит расти, то и цены в рублях увеличатся", — пояснил эксперт. Он также отметил, что страны-участники туристического рынка стремятся сдерживать цены, но вынуждены их пересматривать из-за инфляции.
Что касается перспективных направлений для российских туристов, Арзуманов сообщил, что в 2024 году ожидается расширение полётных программ в Африку и Юго-Восточную Азию. Кроме того, в индустрии связаны определённые надежды с избранием Дональда Трампа на пост президента США, что может позитивно повлиять на развитие отрасли.
Ранее стало известно, что уже к Новому году цены на зарубежный отдых вырастут как минимум на 30%. Например, с 17 декабря пятидневный отдых в четырёхзвёздочном отеле на Пхукете будет стоить от 250 тысяч рублей на двоих, а с 29 декабря за аналогичный отдых придётся заплатить уже от 427 тысяч рублей.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.