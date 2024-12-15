Цены на отдых в рублях будут расти вслед за евро

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

В следующем году стоимость турпакетов для россиян вырастет примерно на 10% в валюте. Однако цены в рублях будут зависеть от курса, заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в интервью НСН.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка авиабилетов

"Если рассматривать контракты в евро, то цены уже подорожали на 10%, особенно это заметно на примере Турции. Если евро продолжит расти, то и цены в рублях увеличатся", — пояснил эксперт. Он также отметил, что страны-участники туристического рынка стремятся сдерживать цены, но вынуждены их пересматривать из-за инфляции.

Что касается перспективных направлений для российских туристов, Арзуманов сообщил, что в 2024 году ожидается расширение полётных программ в Африку и Юго-Восточную Азию. Кроме того, в индустрии связаны определённые надежды с избранием Дональда Трампа на пост президента США, что может позитивно повлиять на развитие отрасли.

Ранее стало известно, что уже к Новому году цены на зарубежный отдых вырастут как минимум на 30%. Например, с 17 декабря пятидневный отдых в четырёхзвёздочном отеле на Пхукете будет стоить от 250 тысяч рублей на двоих, а с 29 декабря за аналогичный отдых придётся заплатить уже от 427 тысяч рублей.