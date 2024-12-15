Автономные системы отелей обеспечат комфорт туристам в Абхазии зимой

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Экскурсоводы Абхазии обеспокоены возможным снижением числа туристов на новогодние праздники из-за проблем с энергообеспечением в республике. Вопрос обсуждался на встрече и. о. премьер-министра Валерия Бганбы с представителями Союза экскурсоводов Абхазии. Инициатива встречи исходила от самих экскурсоводов.

Фото: commons.wikimedia.org by Avobukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Черное море Абхазия

Проблемы с электроснабжением в регионе обострились осенью, когда возросшее потребление энергии привело к снижению уровня воды в плотине ИнгурГЭС до критических отметок, сообщает ТАСС.

С 1 ноября республика закупает электроэнергию из России, но этого недостаточно для полноценного обеспечения. Ингурская ГЭС вырабатывает электроэнергию, которой хватает лишь на три часа. В дневное время электричество подаётся дважды в сутки, каждый раз на 1 час 24 минуты, а ночью свет есть стабильно с 21:00 до 07:00.

На встрече экскурсоводы заявили, что энергетический кризис уже сказывается на туристическом потоке в новогодние дни. В качестве решения они предложили открыть специальный банковский счёт для сбора средств на оплату коммерческого перетока электроэнергии. Они уверены, что представители туристической сферы также готовы внести свой вклад.

И.о. премьер-министра Валерий Бганба поддержал идею и предложил экскурсоводам выступить на заседании штаба по обеспечению энергетической безопасности, чтобы представить своё видение выхода из кризиса.

Несмотря на сложную ситуацию, представители Министерства туризма Абхазии заверяют, что отдых на новогодние праздники остаётся востребованным. По словам начальника отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Инары Бекнии, большинство отелей, работающих зимой, оснащены автономными системами электропитания и водоснабжения, что позволяет сохранять комфорт для туристов.

Из более чем тысячи объектов размещения в зимний период функционируют около 30 крупных гостиниц с номерным фондом от 50 номеров, предлагая услуги круглый год, включая подогреваемые бассейны, экскурсии и развлекательные программы.