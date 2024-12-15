В Паттайе российскую туристку ограбили во время выгула собачки

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ранняя прогулка по парку в Паттайе обернулась для российской туристки неприятным происшествием: двое неизвестных на мотобайке ограбили её. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности злоумышленников.

Фото: Wikipedia by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ паттайя

Инцидент произошёл 13 декабря около половины шестого утра, неподалёку от пляжа На-Джомтьен на юге курорта. 33-летняя женщина выгуливала собаку и, по её словам, не ожидала нападения в столь ранний час. Злоумышленники подъехали к ней на мотобайке, и один из них выхватил из её рук сумку с личными вещами.

Охранник парка заметил что-то подозрительное, но не успел предотвратить преступление — злоумышленники скрылись до его приближения. По его словам, грабители передвигались на мотобайке Honda Wave и направились в сторону Второй дороги Джомтьен.

Полиция быстро прибыла на место. К счастью, женщина не пострадала, однако лишилась ряда ценностей, среди которых были 5 тысяч батов, золотые серьги, наушники AirPods, документы и ключ-карта от её жилья. Она смогла описать украденное с помощью перевода на смартфоне.

Для официального расследования потерпевшей предложили обратиться в полицейский участок и подать заявление. Сейчас ведётся розыск преступников, полиция проверяет записи с камер наблюдения, чтобы восстановить маршрут мотобайка.

Уточнения

Патта́йя (тайск. เมืองพัทยา, Phatthaya; варианты написания — Патта́я, Пхаттхая) — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури.

