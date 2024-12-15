Туристы посещают древние города мёртвых Средиземноморья

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Древние ликийцы, жившие на юго-западе современной Турции, были одними из первых, кто создал демократическую федерацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туризм в Турции

Их модель правления вдохновила создателей американской политической системы спустя тысячелетия. Однако помимо политического наследия ликийцы оставили ещё одну удивительную достопримечательность — города мёртвых с уникальными скальными гробницами.

Путешествуя вдоль Средиземноморского побережья Турции, невозможно не заметить высеченные в скалах гробницы, которые возвышаются над городами, долинами и побережьем. Эти памятники, построенные более 2000 лет назад, свидетельствуют о богатой культуре и верованиях ликийцев. Многие из них находятся на археологических площадках, доступ к которым платный, но некоторые можно исследовать совершенно бесплатно,.

Хорошей отправной точкой для знакомства с ликийскими гробницами является город Фетхие, известный в древности как Телмессос. Здесь на скалах, высоко над городом и с видом на Эгейское море, расположены знаменитые гробницы Аминтаса. Путь к ним — это подъём по ступеням, ведущим к древним колоннам в греческом стиле. Хотя гробницы давно разграблены, захватывающий вид на закат делает это место особенно популярным среди путешественников и любителей фотографий.

Ещё одно важное ликийское наследие можно найти в древнем городе Мира, недалеко от современного города Демре. Некрополь Миры — это каскад изысканных гробниц, высеченных в склоне утёса. Некоторые из них доступны для посещения, но большинство находятся вне досягаемости, украшая ландшафт загадочными силуэтами.

Путешествие по Ликии продолжается в Каше, где древние саркофаги органично вписываются в городской пейзаж. Здесь можно подняться к скальным гробницам, наслаждаясь панорамным видом на море и окрестности. А в деревне Калеучагиз ликийское наследие соединяется с природной красотой: здесь гробницы стоят как на суше, так и в воде, что делает лодочные экскурсии особенно увлекательными, передает CNN.

Ликийские гробницы — это не только историческое наследие, но и мистический символ времени, который продолжает впечатлять своим величием и загадочностью. Местные жители давно привыкли к этим древним памятникам, а вот путешественники находят в них следы ушедших цивилизаций и вдохновение для новых открытий.

Уточнения

Некро́поль — комплекс погребений, большое кладбище.



Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

