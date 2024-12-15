Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли собаке спать около обогревателя?
5 простых шагов для сбора семян на даче
В Башкирии собака четыре дня ждала на льду утонувшего в реке хозяина
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Как определить уровень кислоты в почве с помощью ваших любимых растений
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
НАС требует отзыв 600 тысяч автомобилей АвтоВАЗа
Эффективные средства от темных кругов и мешков под глазами
6 удивительных растений, которые помогут проверить кислотность вашего грунта

Туристы посещают древние города мёртвых Средиземноморья

2:38
Туризм

Древние ликийцы, жившие на юго-западе современной Турции, были одними из первых, кто создал демократическую федерацию.

Туризм в Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туризм в Турции

Их модель правления вдохновила создателей американской политической системы спустя тысячелетия. Однако помимо политического наследия ликийцы оставили ещё одну удивительную достопримечательность — города мёртвых с уникальными скальными гробницами.

Путешествуя вдоль Средиземноморского побережья Турции, невозможно не заметить высеченные в скалах гробницы, которые возвышаются над городами, долинами и побережьем. Эти памятники, построенные более 2000 лет назад, свидетельствуют о богатой культуре и верованиях ликийцев. Многие из них находятся на археологических площадках, доступ к которым платный, но некоторые можно исследовать совершенно бесплатно,.

Хорошей отправной точкой для знакомства с ликийскими гробницами является город Фетхие, известный в древности как Телмессос. Здесь на скалах, высоко над городом и с видом на Эгейское море, расположены знаменитые гробницы Аминтаса. Путь к ним — это подъём по ступеням, ведущим к древним колоннам в греческом стиле. Хотя гробницы давно разграблены, захватывающий вид на закат делает это место особенно популярным среди путешественников и любителей фотографий.

Ещё одно важное ликийское наследие можно найти в древнем городе Мира, недалеко от современного города Демре. Некрополь Миры — это каскад изысканных гробниц, высеченных в склоне утёса. Некоторые из них доступны для посещения, но большинство находятся вне досягаемости, украшая ландшафт загадочными силуэтами.

Путешествие по Ликии продолжается в Каше, где древние саркофаги органично вписываются в городской пейзаж. Здесь можно подняться к скальным гробницам, наслаждаясь панорамным видом на море и окрестности. А в деревне Калеучагиз ликийское наследие соединяется с природной красотой: здесь гробницы стоят как на суше, так и в воде, что делает лодочные экскурсии особенно увлекательными, передает CNN.

Ликийские гробницы — это не только историческое наследие, но и мистический символ времени, который продолжает впечатлять своим величием и загадочностью. Местные жители давно привыкли к этим древним памятникам, а вот путешественники находят в них следы ушедших цивилизаций и вдохновение для новых открытий.

Уточнения

Некро́поль — комплекс погребений, большое кладбище.

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге
Российский шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге Аудио 
Удобрение, которое спасёт урожай жимолости
Садоводство, цветоводство
Удобрение, которое спасёт урожай жимолости Аудио 
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какой привод лучше для зимней дороги
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Что нужно знать перед тем, как завести мейн-куна? Особенности породы
Что нужно знать перед тем, как завести мейн-куна? Особенности породы
Последние материалы
НАС требует отзыв 600 тысяч автомобилей АвтоВАЗа
Эффективные средства от темных кругов и мешков под глазами
6 удивительных растений, которые помогут проверить кислотность вашего грунта
Приготовьте картофельные оладьи так — получится в 100 раз быстрее, чем с помощью тёрки
Новый способ отправиться в кругосветное путешествие за 120 000 долларов
Александр Овечкин впервые после травмы принял участие в тренировке
Эксперты объяснили, какая сторона фольги важнее: все оказалось проще, чем вы думали
Несмотря на санкции! На Западе признали стабильность российской экономики
Плохие новости: за коммуналку в 2025 году будете платить больше
Продукты для поддержания здоровья сердца и сосудов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.