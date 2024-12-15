Древние ликийцы, жившие на юго-западе современной Турции, были одними из первых, кто создал демократическую федерацию.
Их модель правления вдохновила создателей американской политической системы спустя тысячелетия. Однако помимо политического наследия ликийцы оставили ещё одну удивительную достопримечательность — города мёртвых с уникальными скальными гробницами.
Путешествуя вдоль Средиземноморского побережья Турции, невозможно не заметить высеченные в скалах гробницы, которые возвышаются над городами, долинами и побережьем. Эти памятники, построенные более 2000 лет назад, свидетельствуют о богатой культуре и верованиях ликийцев. Многие из них находятся на археологических площадках, доступ к которым платный, но некоторые можно исследовать совершенно бесплатно,.
Хорошей отправной точкой для знакомства с ликийскими гробницами является город Фетхие, известный в древности как Телмессос. Здесь на скалах, высоко над городом и с видом на Эгейское море, расположены знаменитые гробницы Аминтаса. Путь к ним — это подъём по ступеням, ведущим к древним колоннам в греческом стиле. Хотя гробницы давно разграблены, захватывающий вид на закат делает это место особенно популярным среди путешественников и любителей фотографий.
Ещё одно важное ликийское наследие можно найти в древнем городе Мира, недалеко от современного города Демре. Некрополь Миры — это каскад изысканных гробниц, высеченных в склоне утёса. Некоторые из них доступны для посещения, но большинство находятся вне досягаемости, украшая ландшафт загадочными силуэтами.
Путешествие по Ликии продолжается в Каше, где древние саркофаги органично вписываются в городской пейзаж. Здесь можно подняться к скальным гробницам, наслаждаясь панорамным видом на море и окрестности. А в деревне Калеучагиз ликийское наследие соединяется с природной красотой: здесь гробницы стоят как на суше, так и в воде, что делает лодочные экскурсии особенно увлекательными, передает CNN.
Ликийские гробницы — это не только историческое наследие, но и мистический символ времени, который продолжает впечатлять своим величием и загадочностью. Местные жители давно привыкли к этим древним памятникам, а вот путешественники находят в них следы ушедших цивилизаций и вдохновение для новых открытий.
Некро́поль — комплекс погребений, большое кладбище.
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.