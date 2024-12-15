Спасатели в Гоа предотвратили трагедию с пятью россиянками

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Гоа пятеро российских туристок оказались в смертельно опасной ситуации, когда подводные течения начали уносить их в океан. Лишь благодаря оперативной помощи местных спасателей трагедии удалось избежать.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goa-Vasco_03-2016_10_beach_in_Vaddem.jpg by A.Savin Гоа-Васко, пляж в Ваддеме

На пляже Кандолим трое женщин в возрасте от 30 до 40 лет купались у берега, когда их захватило сильное отбойное течение. К счастью, их бедственное положение заметил дежурный спасатель. Он быстро подоспел и помог туристкам выбраться из воды на борт.

В тот же день на пляже Бенаулим две женщины 51 и 52 лет попали в аналогичную ситуацию. Одну из них, выбившуюся из сил, спасли с помощью специальной тубы, а другую доставили на берег на гидроцикле. Благодаря внимательности спасателей обе остались невредимы.

Эта проблема не нова: лишь месяц назад в районе Бенаулим спасатели вытащили из воды 15 человек, которых чуть не унесло в открытое море. Среди них были российские туристы, включая беременную женщину. Подводные течения на пляжах Синкерим и других зонах остаются серьёзной угрозой для отдыхающих.

Компания Drishti Marine, обеспечивающая безопасность на пляжах Гоа, сообщила, что за время своей работы спасла тысячи иностранных туристов и местных жителей. Представители аварийно-спасательной службы напомнили: несмотря на спокойный вид моря, вода может быть опасной. Пляжи в Гоа работают с 7:30 утра до заката, а высокий сезон начинается в декабре.

Уточнения

Го́а (Гоа́; хинди गोआ, порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости.

