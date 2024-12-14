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Новый способ отправиться в кругосветное путешествие за 120 000 долларов

1:04
Туризм

Потратить 120 000 долларов на отпуск — звучит серьезно, но что если это позволит вам провести целый год на лайнере, путешествуя по морям и океанам?

Круизный лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Ferrer, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Круизный лайнер

Без лишних затрат на проживание на суше, с бесплатной стиркой и балконом с видом на мировые океаны — такое предложение выглядит более заманчиво.

Круизная компания Virgin Voyages представила новый годовой абонемент, позволяющий отправиться в морское путешествие на лайнерах. Зафиксированная цена рассчитана на двухместную каюту (независимо от количества пассажиров) и открывает доступ к маршрутам по Средиземному морю, Карибскому бассейну, Атлантике и другим регионам, сообщает CNN.

Тем временем ценители роскоши смогут насладиться новым предложением от Orient Express. Летом 2026 года компания спустит на воду самую большую парусную яхту в мире, которая отправится в путешествия по Средиземноморью, Адриатике и Карибским островам.

 

Уточнения

Круи́зное су́дно — судно, совершающее туристический рейс (как правило, международный при морских круизах или внутри одной страны при круизах по внутренним водным путям).

Кругосве́тное путеше́ствие циркумнавига́ция — путешествие, маршрут которого в системе отсчёта, связанной с Землёй, однократно огибает земную ось и завершается в исходной точке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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