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Погружения на рифе Апо — чем они могут удивить

2:50
Туризм

Уилфрид Гебхардт с теплотой вспоминает своё первое погружение на рифе Апо более 30 лет назад.

Дайвинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дайвинг

Немецкий географ, который в 1991 году переехал в Саблаян (остров Миндоро) для помощи жертвам извержения вулкана Пинатубо, услышал о невероятном подводном мире неподалёку.

"Видимость была 60 метров — это было потрясающе! Я видел акул-молотов, черепах и наполеонов, которые плавали вдоль коралловых стен", — делится воспоминаниями Гебхардт.

Природный парк Апо-Риф — вторая по величине непрерывная система коралловых рифов в мире после Большого Барьерного рифа. Он занимает площадь 33 кв. км и является домом для 530 видов рыб и 400 видов кораллов.

Однако в начале 1990-х риф столкнулся с серьёзными угрозами: незаконный лов рыбы с использованием динамита и цианида приводил к разрушению кораллов и исчезновению морских обитателей. Ситуация начала меняться благодаря совместным усилиям активистов, местных властей и природоохранных организаций.

В 1996 году риф получил статус природного парка, а с 2007 года — заповедной зоны, где полностью запрещён вылов рыбы и уничтожение природных ресурсов. Патрулирование стало более эффективным благодаря современным скоростным катерам и работе рейнджеров, которые занимаются не только охраной, но и мониторингом биоразнообразия.

Несмотря на успехи, проблемы сохраняются. Незаконный промысел и низкая оплата труда рейнджеров остаются главными проблемами. Кроме того, рифу угрожают природные катастрофы, такие как тайфуны, способные разрушить кораллы.

Тем не менее, усилия по защите рифа приносят результаты. Для местных жителей экотуризм стал альтернативным источником дохода: рыбаки, курортные работники и дайв-инструкторы теперь имеют стабильные рабочие места. Ян Сидни Махусей, бывший фермер, ставший дайв-мастером, гордится возможностью показывать риф туристам и учить их уважать природу, передает CNN.

Погружения на рифе Апо предлагают уникальные впечатления: от отвесных коралловых стен до "Аэропорта акул", где можно увидеть отдыхающих акул. Остров Апо также радует посетителей белоснежными пляжами, историческим маяком и панорамными видами.

"Сохранение рифа — наш долг перед будущими поколениями. Это место заслуживает того, чтобы оставаться таким же удивительным на века", — говорит Махусей. 

Уточнения

Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов. 

Риф (нидерл. rif "ребро") — подводное или надводное возвышение морского дна на мелководье.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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