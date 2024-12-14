ВТБ запустит оплату по QR-коду за границей уже в 2025 году

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Банк ВТБ с 2025 года предложит клиентам возможность оплачивать покупки и услуги за границей с помощью QR-кода.

Фото: www.flickr.com by Web Summit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оплата по QR-коду

Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Для совершения оплаты туристу потребуется установленное мобильное приложение ВТБ и стабильное подключение к интернету. Процесс выглядит просто: покупатель сообщает продавцу или официанту о намерении использовать QR-код для оплаты, сканирует его через приложение, а сумма списывается в рублях с автоматической конвертацией в валюту страны пребывания. Комиссия при этом взиматься не будет, а максимальный лимит одной транзакции составит 350 тыс. рублей.

На текущий момент услуга уже успешно протестирована в одной из стран ближнего зарубежья. В 2025 году банк планирует распространить сервис на "дружественные страны". Клиенты будут получать уведомления о доступности новой функции сразу после прибытия в соответствующую страну.

Напомним, ранее Сбербанк запустил аналогичный сервис SberPay для оплаты товаров и услуг в Турции. Платежи осуществляются через турецкую систему Metropol. Сначала услуга была подключена в 30 тысячах точек: это магазины и заведения общепита в популярных туристических локациях, включая Анталью, Стамбул и Эгейское побережье. Однако туристы отмечают, что пока охват недостаточен — преимущественно это рестораны быстрого питания, а в крупных торговых центрах и супермаркетах сервис не работает.

Сбербанк заявил о планах расширения услуги на другие страны, но не стал называть конкретные направления, ссылаясь на "чувствительность вопроса". Представители банка также подчеркнули важность стабильного интернет-соединения для работы QR-кодов. Если в магазине или кафе нет Wi-Fi, туристам придется использовать роуминг или приобретать местные SIM-карты.

Уточнения

Банк "ВТБ" (ПАО) (аббревиатура от Внешний торговый банк) — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием.



Оплата с помощью QR-кода или куайринг — процедура онлайн-оплаты товаров и услуг с помощью специального графического знака — QR-кода.

