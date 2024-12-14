2 отеля Болгарии, попавших в рейтинг ста лучших отелей страны

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Два пятизвёздочных отеля из курортного комплекса "Албена" — Maritim Hotel Paradise Blue и Flamingo Grand Hotel & SPA — попали в ежегодный рейтинг TOP 100 Best Hotels in Bulgaria в 2024 году.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

Рейтинг составлен по данным Гостиничного форума и Министерства туризма.

При этом Maritim Hotel Paradise Blue заслужил место в ТОП-10 в категории "пятизвёздочные морские отели".

Организаторы проанализировали более 1200 отелей Болгарии, используя специальный алгоритм HotScore. Отслеживались такие показатели, как категория отеля, количество публикуемых комментариев и выставленные оценки в системах туристических операторов, интернет-поисковых системах и платформах пользовательских отзывов.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров.





Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

