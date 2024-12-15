Россия укрепляет платёжные связи с Никарагуа

В Никарагуа в 2025 году может появиться полноценная сеть банкоматов платёжной системы "Мир", а также начнётся выпуск карт этой системы для местных жителей.
"Мы достигли значительного прогресса в запуске системы прямых платежей между Никарагуа и Россией. Это открывает возможность устанавливать банкоматы "Мир” и выпускать карты для граждан Никарагуа", — отметил Лауреано Ортега, советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций.
Сейчас в стране действует лишь один банкомат "Мир".
Он расположен в здании компании Credicoop "Дельта" в столице, Манагуа, и работает круглосуточно. Через него можно снять наличные с карты, но функция пополнения пока недоступна.
Мана́гуа (исп. Managua [maˈnaɣwa]) — столица и крупнейший город Никарагуа; является также административным центром одноимённого департамента страны. Есть два возможных варианта происхождения названия «Манагуа». Возможно, он произошёл от термина «мана-ахуак», который на местном астекском языке переводится как «прилегающий к воде» или «окруженный водой».
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.