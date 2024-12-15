Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем удалять жидкость из консервированной фасоли: польза и вкус под контролем
Секреты выращивания лилий, чтобы они радовали вас своим цветением
Машины, снег и пробки: как избежать заторов в предновогодней Москве
Пять советов, которые сделают гостиную в маленькой квартире просторнее и удобнее
Хочешь засыпать за 5 минут? Просто поменяй время тренировок
Как правительство планирует снизить потребление алкоголя
В сети высмеяли новый трек-исповедь Natan: позорься до конца
Инновации в освещении — от грибков к светящимся деревьям
Древние динозавры и их странный рацион

Россия укрепляет платёжные связи с Никарагуа

Туризм

В Никарагуа в 2025 году может появиться полноценная сеть банкоматов платёжной системы "Мир", а также начнётся выпуск карт этой системы для местных жителей.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

"Мы достигли значительного прогресса в запуске системы прямых платежей между Никарагуа и Россией. Это открывает возможность устанавливать банкоматы "Мир” и выпускать карты для граждан Никарагуа", — отметил Лауреано Ортега, советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций.

Сейчас в стране действует лишь один банкомат "Мир".

Он расположен в здании компании Credicoop "Дельта" в столице, Манагуа, и работает круглосуточно. Через него можно снять наличные с карты, но функция пополнения пока недоступна.

Уточнения

Мана́гуа (исп. Managua [maˈnaɣwa]) — столица и крупнейший город Никарагуа; является также административным центром одноимённого департамента страны. Есть два возможных варианта происхождения названия «Манагуа». Возможно, он произошёл от термина «мана-ахуак», который на местном астекском языке переводится как «прилегающий к воде» или «окруженный водой».

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Российский шоу-бизнес
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах Аудио 
Какой тип привода лучше на зимних дорогах
Авто
Какой тип привода лучше на зимних дорогах Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Винтовка M16. Американское легендарное оружие уходит на пенсию Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Последние материалы
Россия укрепляет платёжные связи с Никарагуа
Хочешь засыпать за 5 минут? Просто поменяй время тренировок
В сети высмеяли новый трек-исповедь Natan: позорься до конца
Инновации в освещении — от грибков к светящимся деревьям
Как правительство планирует снизить потребление алкоголя
Древние динозавры и их странный рацион
Добровинский рассказал, что у бывшего мужа Алсу нет отбоя от женщин
Полезный холодец: секреты приготовления от эксперта по питанию
Актриса Полина Максимова попала в аварию на съёмках известного фильма
Анна Ковальчук подтолкнула дочь к необычному бизнесу и поддерживает её, заказывая продукцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.