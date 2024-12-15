Миллион туристов за сезон: амбициозный проект в Караколе

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Кыргызстане готовятся к строительству крупнейшего горнолыжного курорта в Средней Азии и СНГ. Об этом сообщил президент республики Садыр Жапаров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сноубордисты

Новый комплекс, получивший название "Кыргыз Куршавель", планируется на базе существующего горнолыжного центра "Жыргалан-Бозучук-Акбулак" в городе Каракол.

Курорт сможет принимать до одного миллиона туристов за сезон.

Локация выбрана удачно: всего 15 километров отделяют её от аэропорта Каракол, который недавно открылся после реконструкции.

Ожидается, что проект станет важным шагом для привлечения туристов в регион и повышения международной узнаваемости Кыргызстана как центра зимнего отдыха.

Уточнения

Карако́л (кирг. Каракол, в 1889—1922 и 1939—1992 — Пржевальск) — четвёртый по численности населения город Кыргызстана, административный центр Иссык-Кульской области. Каракольский зоопарк Бугу-Эне основан в 1987 году. Это единственный зоопарк в Кыргызстане. Также имеются ипподром (с 1959) и скотный двор.



