Миллион туристов за сезон: амбициозный проект в Караколе

В Кыргызстане готовятся к строительству крупнейшего горнолыжного курорта в Средней Азии и СНГ. Об этом сообщил президент республики Садыр Жапаров.
Новый комплекс, получивший название "Кыргыз Куршавель", планируется на базе существующего горнолыжного центра "Жыргалан-Бозучук-Акбулак" в городе Каракол.
Локация выбрана удачно: всего 15 километров отделяют её от аэропорта Каракол, который недавно открылся после реконструкции.
Ожидается, что проект станет важным шагом для привлечения туристов в регион и повышения международной узнаваемости Кыргызстана как центра зимнего отдыха.
Карако́л (кирг. Каракол, в 1889—1922 и 1939—1992 — Пржевальск) — четвёртый по численности населения город Кыргызстана, административный центр Иссык-Кульской области. Каракольский зоопарк Бугу-Эне основан в 1987 году. Это единственный зоопарк в Кыргызстане. Также имеются ипподром (с 1959) и скотный двор.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.