Таинственные легенды замка Окорж: сокровища, призраки и трагическая любовь

В тридцати минутах езды на поезде от Праги скрывается одно из исторических сокровищ Чехии — руины замка Окорж.

Фото: en.wikipedia.org Замок Окорж, Чехия

Построенный в XIV веке, он стал свидетелем множества исторических событий и легенд. Изначально это был готический замок, который в эпоху Ренессанса превратился в более удобное и роскошное жилище.

Сегодня его руины создают волшебную атмосферу, окружённую живописной природой.Это место отлично подойдёт для прогулок, велосипедных маршрутов, пикников или культурных мероприятий.

Замок связан с множеством тайн. Согласно легендам, в подземельях могли скрываться сокровища тамплиеров, а сама территория известна появлением таинственной Белой Дамы, чей образ будто бы видели в мрачных коридорах.

История замка также включает трагическую любовь дочери владельца и бедного мельника, которая закончилась смертью влюблённых.

Посетители замка начинают экскурсию у остатков часовни, а затем могут исследовать укрепления и насладиться видами на деревню Окорж.

Входной билет стоит 135 крон, для детей до семи лет вход бесплатный. Замок открыт со вторника по воскресенье, но в октябре работает только по выходным.

Уточнения

Че́шская Респу́блика (чеш. Česká republika) — государство в Центральной Европе. Страна включает исторические области — Богемию, Моравию и часть Силезии. Унитарное государство. Относится к развитым странам. Столица Прага — туристическая достопримечательность и крупнейший город страны.



