Старинная школа стала отелем: что ждёт гостей в живописной деревне Сиррако

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В горах Тзумерка, на высоте 1150 метров, среди богатой природы, глубоких ущелий и бурных рек, расположилась уникальная гостиница "Старая Школа", предлагающая незабываемый отдых круглый год.

Фото: Путешественник без границ is licensed under Free More info греческая деревня

В деревне Сиррако, известной своими каменными домами и традиционной атмосферой, старое здание начальной школы, признанное памятником архитектуры, было преобразовано в стильный отель.

"Старая Школа" сохранила свою историческую эстетику и предлагает гостям 10 комфортабельных номеров, уютную зону отдыха, конференц-зал и современное кафе-бар.

В кафе подают ароматный кофе, травяные настои из местных растений и традиционные лакомства ручной работы.

Отель идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой природы, тишиной и культурным наследием региона.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Греция расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах. Омывается Эгейским на востоке, Ионическим на западе, на юге — Средиземным и Критским морями.

