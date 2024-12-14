Старинная школа стала отелем: что ждёт гостей в живописной деревне Сиррако

В горах Тзумерка, на высоте 1150 метров, среди богатой природы, глубоких ущелий и бурных рек, расположилась уникальная гостиница "Старая Школа", предлагающая незабываемый отдых круглый год.
В деревне Сиррако, известной своими каменными домами и традиционной атмосферой, старое здание начальной школы, признанное памятником архитектуры, было преобразовано в стильный отель.
"Старая Школа" сохранила свою историческую эстетику и предлагает гостям 10 комфортабельных номеров, уютную зону отдыха, конференц-зал и современное кафе-бар.
В кафе подают ароматный кофе, травяные настои из местных растений и традиционные лакомства ручной работы.
Отель идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой природы, тишиной и культурным наследием региона.
Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Греция расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах. Омывается Эгейским на востоке, Ионическим на западе, на юге — Средиземным и Критским морями.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.