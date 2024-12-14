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Где найти Деда Мороза?

2:44
Туризм

Россия — страна большая и многонациональная, и одного Деда Мороза недостаточно. Где же можно найти этого зимнего волшебника?

Дед Мороз
Фото: собственная работа by Leonrid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дед Мороз

Все дети знают, что Дед Мороз живет в Великом Устюге. В его резиденции можно исследовать 12 волшебных комнат, разгадывать загадки, послушать сказку главного волшебника и даже создать свою собственную.

В Выборге можно отметить Новый год с финским Дедом Морозом Йоулупукки. Прогуляться по мощёным улицам, вдоволь наесться кренделей и выпить глёга.

Можно заглянуть к татарскому Кыш Бабаю в сказочный "Лес Чудес". Только нужно пройти лесную таможню Шайтана, разгадать все загадки Убырлы Карчык (это Баба-яга) и Аждаха (или Змея Горыныча). А затем загадать желание у дубов-шептунов.

В столице тоже есть резиденция Деда Мороза, которая находится в Кузьминках. Помимо его домика здесь можно увидеть Терем Снегурочки, Терем Волшебства в виде большого почтового ящика и много чего ещё.

В Удмуртии тоже есть свой зимний чародей — Тол Бабай. В его усадьбе есть сказочная тропа с домами Чупрес Коньы (Белочки), Нюлэсмурт (Лешего) и Бабы Обыды (не то Баба-Яга, не то Кикимора).

В волшебной деревне под Екатеринбургом живёт младший брат Дедушки Мороза — Урал Мороз. А вместе с ним в Теремном дворце живут его жена Весна Краса и дочь принцесса Капель. Развлекать гостей "Парка сказов” будут зайчики, лисички, бобёр, Кикимора и Снежная Королева. Вы сможете изготовить новогоднюю игрушку и поможете разобрать сказочную почту. Есть здесь и пещера Хозяйки Медной горы и дом Данилы-мастера из бажовских сказов.

Карельского Деда Мороза зовут Талвиукко, что значит "Зимний дед". Вместе со своей внучкой Лумикки ("Снежинкой") он живёт недалеко от Петрозаводска. В его резиденции можно посетить экскурсии, мастер-классы и поучаствовать в спортивных состязаниях.

У Ямал Ири есть волшебная сила, которой его наделили добрые духи Севера. Ямало-ненецкого Деда Мороза от традиционного отличает одежда из оленьих шкур, которая называется малица, вместо валенок у него меховые сапоги-кисы, а в руках он держит 2 посоха. На экскурсии можно узнать о быте коренных народов Ямала, попасть в настоящий чум, познакомиться с санями-нартами и погладить оленей. А ещё примерить национальную одежду, поучаствовать в квестах в этническом стиле и отведать блюда местной кухни.

 

 

 

 

 

 

Уточнения

Дед Моро́з — главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года, русский вариант рождественского дарителя.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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