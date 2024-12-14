Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов МЛС
Лимонная кислота в садоводстве: простые советы для домашних огородников
Продукты, которые не такие вредные, как их считают
Одна ошибка перед поклейкой обоев, и ремонт пойдёт насмарку
"РЖД" улучшает условия для путешествий с питомцами
Гидрофобное покрытие для зеркал своими руками
Зачем автопроизводители используют аббревиатуры в названиях своих двигателей
ВТБ запустит оплату по QR-коду за границей уже в 2025 году
Как посадить смородину правильно, чтобы получить хороший урожай

Почему иностранки в восторге от русских мужчин

1:49
Туризм

На фоне глобализации и многообразия культур иностранки часто влюбляются в красоту и уникальность русских мужчин.

Любовь
Фото: unsplash.com by Christiana Rivers christiana, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любовь

Сложившиеся стереотипы о русских как о прямолинейных и грубоватых людях существуют, однако за ними скрываются и положительные качества.

Европейки, как правило, относятся к русским мужчинам с недоверием, отметил тревел-блогер Юрий Малых в своем блоге на платформе "Дзен". Например, испанка Андреа отмечает, что её знакомый из России был слишком прямолинейным. Француженка Габриэль высказывает мнение, что русские мужчины сдержанны и иногда воспринимают женщин как менее сильных партнеров. Но даже среди этих сложностей находит место восхищение качествами и жизненным опытом.

В Азии русские мужчины воспринимаются более положительно. Филиппинки, к примеру, стремятся завести отношения с россиянами, надеясь на улучшение уровня жизни. Тайские женщины в свою очередь порой используют дружелюбие, чтобы получить финансовую поддержку, однако среди них также появляются те, кто ценит искренние чувства и поддержку. Тайская девушка подчеркивает, что собранность и прямолинейность русских мужчин завораживает, а отношения с иностранцем считается престижной.

Кроме того, примеры любви и взаимопонимания показывают, что русские мужчины способны быть заботливыми и внимательными партнерами. В истории немки Эмили, вышедшей замуж за русского мужчину, видно, как она ценит своего мужа за трудолюбие, щедрость и заботу. Она отмечает, что даже после свадьбы её супруг продолжает дарить ей цветы и уделять внимание.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности населения и плотности. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Российский шоу-бизнес
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах Аудио 
Рэпер Natan рассказал, с кем будет отмечать Новый год
Российский шоу-бизнес
Рэпер Natan рассказал, с кем будет отмечать Новый год Аудио 
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Какой привод лучше для зимней дороги
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Последние материалы
Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов МЛС
Лимонная кислота в садоводстве: простые советы для домашних огородников
Продукты, которые не такие вредные, как их считают
Одна ошибка перед поклейкой обоев, и ремонт пойдёт насмарку
"РЖД" улучшает условия для путешествий с питомцами
Гидрофобное покрытие для зеркал своими руками
Зачем автопроизводители используют аббревиатуры в названиях своих двигателей
ВТБ запустит оплату по QR-коду за границей уже в 2025 году
Как посадить смородину правильно, чтобы получить хороший урожай
Тренд на холодные гарниры: почему это полезно и как правильно готовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.