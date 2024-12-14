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Путешественник рассказал про страну с самым дружественным отношением к России

1:21
Туризм

Руслан Хосроев, известный тревел-блогер и путешественник, посетивший множество стран, поделился своими впечатлениями о том, в каких странах россиянам наиболее рады.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Блогер выделил Бразилию как страну, где жители проявляют исключительное внимание и интерес к россиянам.

По словам Хосроева, в Бразилии, когда местные узнавали, что он из России, они долго удивлялись и в то же время радовались. Он заметил, что его приглашали в гости так часто, как это не происходило нигде в других странах, где он побывал.

"Порой мне казалось, что я с другой планеты", — рассказывал он.

Интерес бразильцев к России проявлялся не только в доброжелательности, но и в множестве вопросов о жизни в его родной стране. Одна из наиболее популярных тем касалась климата. Вячеслав заверил, что бразильцы были уверены, будто в России всегда холодно и идет снег. 

Ранее другой российский путешественник Вячеслав Зенин назвал несколько стран, где к российским туристам относятся с уважением и добротой, среди которых оказались Саудовская Аравия и Таиланд. Однако, несмотря на конкурентоспособность других направлений, ни одна из них не смогла соперничать с дружелюбием бразильцев, по мнению Руслана.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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