Почему итальянские бабушки удивляют туристов своей красотой

В своём новом посте на платформе "Дзен" тревел-блогерша, побывавшая в Италии, привлекла внимание к уникальному стилю местных пенсионерок, назвав его "чувство вкуса не отнять".
Во время прогулок по живописным Венеции и Флоренции автор публикации отметила, что пожилые итальянки с трепетом следят за своим внешним видом, пользуясь услугами салонов красоты и выбирая стильные наряды.
"Гуляя по Венеции и Флоренции, любовалась стилем пожилых итальянок. Чувство вкуса и стиля у них не отнять", — поделилась она своими впечатлениями.
Этот контраст с внешним видом молодых итальянок, которых она описала как зачастую неопрятно выглядящих, стал ярким акцентом в её публикации, передает "Рамблер".
Интересно, что это не первое наблюдение блогерши о жизни в Италии. Ранее она делилась мысли о том, что некоторые аспекты итальянской жизни "противоречат нашим ценностям", и подчеркивала, что ряд поступков местных жителей для россиян может оставаться за пределами понимания.
Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.
Флоре́нция (итал. Firenze [fiˈrɛnʦe], лат. Florentia) — итальянский город на реке Арно, в прошлом — центр Флорентийской республики, столица герцогов Медичи и Итальянского королевства.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.