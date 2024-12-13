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Почему итальянские бабушки удивляют туристов своей красотой

1:07
Туризм

В своём новом посте на платформе "Дзен" тревел-блогерша, побывавшая в Италии, привлекла внимание к уникальному стилю местных пенсионерок, назвав его "чувство вкуса не отнять".

Бабушка на пляже
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бабушка на пляже

Во время прогулок по живописным Венеции и Флоренции автор публикации отметила, что пожилые итальянки с трепетом следят за своим внешним видом, пользуясь услугами салонов красоты и выбирая стильные наряды.

"Гуляя по Венеции и Флоренции, любовалась стилем пожилых итальянок. Чувство вкуса и стиля у них не отнять", — поделилась она своими впечатлениями.

Этот контраст с внешним видом молодых итальянок, которых она описала как зачастую неопрятно выглядящих, стал ярким акцентом в её публикации, передает "Рамблер". 

Интересно, что это не первое наблюдение блогерши о жизни в Италии. Ранее она делилась мысли о том, что некоторые аспекты итальянской жизни "противоречат нашим ценностям", и подчеркивала, что ряд поступков местных жителей для россиян может оставаться за пределами понимания.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Флоре́нция (итал. Firenze [fiˈrɛnʦe], лат. Florentia) — итальянский город на реке Арно, в прошлом — центр Флорентийской республики, столица герцогов Медичи и Итальянского королевства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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