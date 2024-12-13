Китай с 2025 года упростит визовый режим для россиян

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2025 года Китай намерен значительно упростить визовый режим для российских туристов, что стало предметом обсуждения на уровне властей.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

В частности, планируется сократить минимальное количество членов группы для получения групповой визы: теперь для въезда будет достаточно трех человек вместо пяти. Это нововведение может значительно упростить организацию поездок, особенно для семей и небольших компаний друзей, желающих посетить эту удивительную страну.

Если эти планы будут реализованы, туристы смогут добраться до Китая из таких мест как Макао и Гонконг без лишних формальностей. Также ожидается расширение списка городов, для которых будет действовать 144-часовой безвизовый транзит через Китай.

Несмотря на все преимущества, существуют и определенные ограничения. В частности, эксперты отмечают, что набирать трех незнакомых людей для группы просто нецелесообразно. В таких случаях самостоятельная подача на индивидуальную визу может оказаться более удобной и безопасной, чем ожидание в компании малознакомых людей, что может привести к задержкам и разного рода проблемам, передает RATA NEWS.

На данный момент проект документа по безвизовым групповым поездкам для групп от трех человек уже находится на стадии подписания у китайской стороны. Однако после подписания потребуется время на согласование изменений, и не стоит ожидать каких-либо нововведений в ближайшие месяцы. Вход в Китай по безвизовому списку будет более удобным и экономичным вариантом, однако все же требует сроков обработки как минимум 10 рабочих дней и сервисный сбор в 35 долларов с человека.

Стоит отметить, что интерес к туристическим поездкам в Китай в этом году значительно возрос — спрос на экскурсионные поездки увеличился в три раза по сравнению с прошлым годом.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.





Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

