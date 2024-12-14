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Список бюджетных направлений на новогодние каникулы 2025 года

3:25
Туризм

На новогодние каникулы россиянам предлагают широкий выбор бюджетных направлений для путешествий внутри страны.

Коттедж зимой
Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коттедж зимой

В список популярных мест вошли Астрахань, Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Казань, города Золотого кольца (Ярославль, Владимир, Кострома), а также Тула, Тверь, Нижний Новгород и Владикавказ. Эти данные были представлены Национальным туроператором "Алеан" и опубликованы "Известиями".

Согласно информации экспертов, короткий четырёхдневный тур на двоих с новогодней ночёвкой в этих городах может обойтись в сумму до 30 тысяч рублей. Особенно популярны направления, куда удобно добраться на личном транспорте или с помощью пригородного и межрегионального сообщения. Для жителей Центрального федерального округа это, например, города Золотого кольца, а для Ульяновской области и Башкирии — Казань.

Самым бюджетным направлением признана Астрахань, где тур на двоих с завтраками на четыре дня стоит от 7,8 тысячи рублей. Туристы могут посетить Астраханский кремль, Театр оперы и балета, прогуляться по набережной и попробовать местные рыбные блюда. Путешествие за город обойдётся от 19,5 тысячи рублей на двоих.

Рязань предлагает туры от 10,3 тысячи рублей за четыре дня с завтраками. Здесь туристы могут прогуляться по "рязанскому Арбату" — Мюнстерской улице, посетить музеи, такие как "Музей истории рязанского шоколада" или "Пахнет хлебом".

В Москве туры на двоих начинаются от 17,7 тысячи рублей. Город готовится к масштабным зимним фестивалям: "Путешествие в Рождество" и "Зима в Москве", где на различных площадках пройдут театрализованные представления, мастер-классы и ярмарки.

В Санкт-Петербурге можно найти размещение от 12 789 рублей за четыре дня на двоих. Город предложит Рождественскую ярмарку, бесплатный каток на Манежной площади и снежную горку на Дворцовой площади.

Казань предлагает номера от 21,3 тысячи рублей. Основной площадкой для праздников станет Казанский кремль, где пройдут интерактивные спектакли и новогодняя ярмарка.

Города Золотого кольца также остаются востребованными. Во Владимире стоимость туров начинается от 18 тысяч рублей, в Ярославле — от 25,5 тысячи, в Костроме — от 28 125 рублей. Туристы могут насладиться праздничными мероприятиями, концертами и развлечениями: от парка аттракционов "Забава" в Ярославле до Терема Снегурочки в Костроме.

Во Владикавказе туры стоят от 17 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде — от 14,7 тысячи, в Твери — от 13,8 тысячи, а в Туле — от 21 тысячи рублей. Исторические центры этих городов предложат праздничные ярмарки, которые станут основными точками притяжения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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