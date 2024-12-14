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Взрослые просят Деда Мороза помочь с закрытием ипотеки и скидками на стройматериалы

1:48
Туризм

Главный Дед Мороз Москвы, хозяйствующий в усадьбе парка "Кузьминки", с уверенностью заявляет: наступающий 2025 год будет удачным для всех.

Дед Мороз
Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дед Мороз

"Это обязательно произойдёт, потому что наша многонациональная страна — как большая семья. Единство и сплочённость всегда ведут к успеху," — отметил он на пресс-конференции в ТАСС.

Дед Мороз напомнил, что основа гармонии и счастья начинается с семьи. Совместное украшение ёлки, радость от праздника, создание уюта и поддержание любви и мира дома — всё это, по его мнению, становится основой для объединения всей страны.

"Если мы будем действовать как единая семья, то достигнем любых целей. Удача обязательно будет на нашей стороне," — подчеркнул волшебник.

Особое внимание он уделил грядущему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, назвав эту дату мощным фактором, объединяющим россиян. "Этот юбилей ясно показывает силу единства нашего народа. Мы одержали Победу тогда и обязательно победим снова," — отметил Дед Мороз.

Рассказав о своей ежедневной работе, он признался, что получает тысячи писем от детей и взрослых. "Мы читаем каждое письмо, вне зависимости от возраста автора. Ведь в душе каждый остаётся ребёнком, пусть и просьбы у взрослых иногда более сложные," — поделился он.

По словам волшебника, взрослые просят помощи в самых разных вопросах: от закрытия ипотеки и поиска работы до скидок на стройматериалы. Дед Мороз заверил, что всем, кто оставляет обратный адрес, отправляются ответы и "лучи добра, света и удачи".

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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