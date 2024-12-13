Новые правила провоза домашних животных в российских поездах вступят в силу с 1 января 2025 года

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 января 2025 года вступают в силу новые правила провоза домашних животных в российских поездах.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кот в чемодане

Заместитель генерального директора ФПК Станислав Зотин сообщил на свежем отраслевом форуме, что теперь путешествие с питомцами станет значительно проще и доступнее. Ранее для того, чтобы взять с собой на поезд своего любимца, необходимо было выкупать все купе, что, безусловно, создавало дополнительные финансовые затраты. Теперь же достаточно будет лишь оплатить квитанцию за провоз животного.

Это новшество стало результатом обширной работы, основанной на множестве обращений граждан. Поскольку все больше людей предпочитают брать своих любимцев в путешествия, ФПК отреагировала на эти запросы. Понимание потребностей пассажиров является важной составляющей эффективного сервиса, и новые правила также направлены на создание комфортных условий для путешественников.

Кроме изменения в правилах проезда, в системе онлайн-продажи билетов также произошли улучшения. Теперь пассажиры, приобретающие билеты через интернет, могут видеть, какие места занимают другие пассажиры с животными. Это открывает новые возможности для планирования поездки и создания более спокойной атмосферы в вагоне, передает "Тонкости туризма".

Уточнения

По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение.



Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

