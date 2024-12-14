Туристы погибли в Лесу обезьян на Бали. Парк закрыт на неопределённый срок

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Бали закрыли одну из самых популярных туристических достопримечательностей — Лес обезьян (Monkey Forest) в Убуде. Это решение приняли после трагического инцидента, в результате которого погибли два туриста. Во вторник из-за ураганного ветра в парке рухнуло огромное дерево.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мартышки

Сотрудники парка честно объясняют посетителям, почему билеты не продаются:

"Во вторник упало большое дерево и убило двух туристов", — делится один из работников. Через дорогу от выхода действительно лежит поваленное дерево, уже частично обрезанное. Его внушительные размеры не оставляют сомнений в разрушительной силе стихии. Ураган вырвал дерево с корнем, а в самом парке сейчас дежурит полиция.

Обезьяны, которых так хотели увидеть туристы, исчезли из поля зрения — они, вероятно, спрятались из-за шума или проливных дождей, обрушившихся на остров. Вход в парк открыт только для рабочих, которые укрепляют почву бетонными конструкциями. Однако пока неясно, насколько это поможет защитить деревья.

Monkey Forest выпустил официальное заявление:

"Мы глубоко сожалеем о произошедшей трагедии. Хотим подчеркнуть, что упавшее дерево было абсолютно здоровым. Мы регулярно проводим мониторинг и обрезку деревьев, соблюдая все меры безопасности".

Трагедия унесла жизни 32-летней француженки и 42-летнего корейца из Республики Корея. Еще один пострадавший, доставленный в больницу в тяжёлом состоянии, сейчас находится вне опасности. Пять человек получили лёгкие травмы.

Генеральный директор Monkey Forest Анак Агунг Багус Бхаскара сообщил, что родственникам погибших и пострадавших выплатят страховые компенсации, размер которых может достигать 1 миллиарда индонезийских рупий.

На месте происшествия прошла религиозная церемония. По индуистским традициям, ритуал очищает место трагедии от негативной энергии, чтобы подобные события не повторялись.

Местные власти предупреждают о серьёзных погодных условиях. За последние три дня на острове зарегистрировано более 50 происшествий, включая упавшие деревья, оползни и наводнения. Жителей и туристов призывают быть осторожными и при ухудшении погоды искать укрытия. Местные жители уже называют нынешний сезон дождей одним из самых суровых за последние годы.

Уточнения

Лес Обезьян в Убуде (балийск. и индон. Mandala Suci Wenara Wana) — балийское индуистское святилище и естественная среда обитания балийской длиннохвостой обезьяны Macaca flavicularis.

