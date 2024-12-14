Болгария и Румыния завершат интеграцию в Шенген в январе 2025 года

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Совет Евросоюза официально утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. С 1 января 2025 года контроль на их сухопутных границах с государствами Шенгена будет полностью отменен. Это произошло спустя 18 лет после вступления обеих стран в Евросоюз, говорится в заявлении Совета ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

В марте 2024 года Болгария и Румыния частично интегрировались в Шенген, отменив паспортный контроль на воздушном и водном транспорте. Последний шаг в этом процессе — формальное одобрение лидеров ЕС на саммите, который пройдёт 19-20 декабря в Брюсселе. Однако это решение уже считается принятым, так как министры юстиции и внутренних дел ранее поддержали его с согласия глав государств.

Болгария и Румыния стали членами Евросоюза в 2007 году, но их вступление в Шенгенское пространство задержалось из-за нерешенных вопросов, связанных с борьбой с коррупцией и другими проблемами. Этот процесс дополнительно затянулся после миграционного кризиса в ЕС, начавшегося в 2015 году.

Шенгенская зона была создана в 1985 году и изначально включала пять стран: Бельгию, Германию, Люксембург, Нидерланды и Францию. Сегодня она насчитывает 27 государств, причём её границы не совпадают с границами Евросоюза. В зону Шенгена входят, например, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, которые не являются членами ЕС. В то же время некоторые страны ЕС, такие как Ирландия и Республика Кипр, в Шенген не входят. Болгария и Румыния получили своё приглашение только сейчас.