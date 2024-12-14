Графики работы консульств и визовых центров на Новый год

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Визовые центры и консульства начали публиковать графики работы на новогодние праздники. Традиционно их расписание отличается от стандартных российских каникул: некоторые учреждения сокращают отдых, другие добавляют выходные в соответствии с национальными праздниками.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Турист

Редакция TourDom. ru собрала информацию о графиках наиболее востребованных визовых центров и консульств для граждан России.

Испания

Консульство Испании в Москве закроется на праздники 24-25 декабря и 1 января. Однако точное решение о работе после Нового года еще не принято — оно будет известно через неделю. Визовый центр в Москве не будет работать 24, 25 декабря, а также с 28 декабря по 8 января.

Италия

Итальянское консульство в Москве планирует отдыхать 24, 25 декабря, 1, 6 и 7 января. Визовый центр приостанавливает работу на период с 28 декабря по 8 января.

Франция

Консульство Франции в Москве будет закрыто с 30 декабря по 2 января. Визовый центр также не работает с 28 декабря по 8 января.

Венгрия

Консульство Венгрии уходит на каникулы с 24 декабря по 8 января. Визовые центры по всей России также закрываются на этот период, за исключением отделений в Архангельске, Калининграде, Мурманске и Петрозаводске, где с 21 по 27 декабря будут выдавать готовые паспорта.

Китай

Визовый центр Китая в Москве отдыхает с 29 декабря по 8 января.

Япония

Посольский визовый центр Японии не работает с 29 декабря по 8 января.