Тайская полиция ужесточает меры после нападения туриста

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Полиция Пхукета усиливает меры для борьбы с буйными туристами. Такое решение приняли после инцидента с белорусским туристом, который напал на семерых сотрудников правопорядка возле отеля в Кароне.

Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain задержание, полиция

Видео этого происшествия, где мужчина в одних трусах гоняется за полицейскими, быстро стало вирусным как в Таиланде, так и за его пределами. Однако тайские пользователи Сети осудили не столько поведение агрессивного туриста, сколько слабую реакцию полиции.

На кадрах видно, как полицейские, вооружённые телескопическими дубинками, просто убегают от дебошира. Ситуацию усугубляет то, что родственники мужчины, включая жену и детей, безуспешно пытались его успокоить.

На экстренном совещании, созванном руководством полиции, были обсуждены как причины происшествия, так и шаги по предотвращению подобных инцидентов в будущем. В результате решили, что постовые получат специальные средства для задержания буйных нарушителей.

Пока не уточняется, что это будет за оборудование, но также планируется проведение тренировок для полицейских. Дополнительно усилят рейды для предотвращения правонарушений.

Сейчас задержанный белорус находится в следственном изоляторе на Пхукете. Ему предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции.

Стоит отметить, что случаи конфликтов с туристами — не единственная проблема в индустрии. За последние три месяца четыре российских турагентства оказались в центре скандалов из-за невыполнения обязательств перед клиентами. Среди них "Лига Путешествий" и "Геометрия" из Москвы, "Лайф Тревел" из Люберец и "Винтаж" из Санкт-Петербурга.

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