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Тайская полиция ужесточает меры после нападения туриста

1:51
Туризм

Полиция Пхукета усиливает меры для борьбы с буйными туристами. Такое решение приняли после инцидента с белорусским туристом, который напал на семерых сотрудников правопорядка возле отеля в Кароне.

задержание, полиция
Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
задержание, полиция

Видео этого происшествия, где мужчина в одних трусах гоняется за полицейскими, быстро стало вирусным как в Таиланде, так и за его пределами. Однако тайские пользователи Сети осудили не столько поведение агрессивного туриста, сколько слабую реакцию полиции.

На кадрах видно, как полицейские, вооружённые телескопическими дубинками, просто убегают от дебошира. Ситуацию усугубляет то, что родственники мужчины, включая жену и детей, безуспешно пытались его успокоить.

На экстренном совещании, созванном руководством полиции, были обсуждены как причины происшествия, так и шаги по предотвращению подобных инцидентов в будущем. В результате решили, что постовые получат специальные средства для задержания буйных нарушителей.

Пока не уточняется, что это будет за оборудование, но также планируется проведение тренировок для полицейских. Дополнительно усилят рейды для предотвращения правонарушений.

Сейчас задержанный белорус находится в следственном изоляторе на Пхукете. Ему предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции.

Стоит отметить, что случаи конфликтов с туристами — не единственная проблема в индустрии. За последние три месяца четыре российских турагентства оказались в центре скандалов из-за невыполнения обязательств перед клиентами. Среди них "Лига Путешествий" и "Геометрия" из Москвы, "Лайф Тревел" из Люберец и "Винтаж" из Санкт-Петербурга.

Уточнения

Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต; МФА: ), также Пуке́т, ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг (тайск. ถลาง), Джанк Сейлон (англ. Junk Ceylon) или Джен Сайлен (англ. Jan Sylan — по всей видимости, происходит от искажённого малайского tanjung Salang, буквально ‘мыс Саланг’) — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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