Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на рейсы

Федеральное агентство воздушного транспорта предоставило ряд новых разрешений отечественным авиакомпаниям для выполнения международных рейсов.
Среди открывшихся направлений значатся Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Грузия и другие страны. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ведомства. В частности, авиакомпания "Азимут" может начать осуществление полетов в Эр-Рияд из городов Сочи и Минеральные Воды. В минувший день в Министерстве экономического развития сообщили о намерении запустить прямые рейсы между Россией и Саудовской Аравией в начале 2025 года.
Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, то данное направление испытало одно важное обновление: авиакомпании Utair позволили увеличить частоту рейсов из Тюмени в Дубай с двух до трех раз в неделю.
Кроме того, Red Wings получит возможность расширить свою маршрутную сеть в Грузию, так как ей выдали разрешения на рейсы из Калуги в Батуми.
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.