Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курганский губернатор объяснил снижение рождаемости в РФ: обществу потребления дети не нужны
Как оформить прописку и не платить за это
Ваш идеальный домашний зал: всё, что нужно, – штанга и диски
Как выбрать наряд для корпоратива и не выглядеть нелепо
Что помогло снизить уровень холестерина у современных поколений
Запад распространяет слухи о российской угрозе, чтобы оправдать расширение военных расходов
Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье
Как черепахи влияли на теорию эволюции Дарвина
Эксперт объяснил, чем Египет привлекает российских туристов

Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на рейсы

1:09
Туризм

Федеральное агентство воздушного транспорта предоставило ряд новых разрешений отечественным авиакомпаниям для выполнения международных рейсов.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Среди открывшихся направлений значатся Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Грузия и другие страны. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ведомства. В частности, авиакомпания "Азимут" может начать осуществление полетов в Эр-Рияд из городов Сочи и Минеральные Воды. В минувший день в Министерстве экономического развития сообщили о намерении запустить прямые рейсы между Россией и Саудовской Аравией в начале 2025 года.

Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, то данное направление испытало одно важное обновление: авиакомпании Utair позволили увеличить частоту рейсов из Тюмени в Дубай с двух до трех раз в неделю.

Кроме того, Red Wings получит возможность расширить свою маршрутную сеть в Грузию, так как ей выдали разрешения на рейсы из Калуги в Батуми.

 

Уточнения

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Наука и техника
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Экономика и бизнес
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников Родители-нелюди жестоко избивали дочь с самого её рождения, пока она не умерла от побоев Игорь Буккер
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
Последние материалы
Как выбрать наряд для корпоратива и не выглядеть нелепо
Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на рейсы
Что помогло снизить уровень холестерина у современных поколений
Запад распространяет слухи о российской угрозе, чтобы оправдать расширение военных расходов
Болгария может остановить перекачку российского газа
Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье
Как черепахи влияли на теорию эволюции Дарвина
Эксперт объяснил, чем Египет привлекает российских туристов
Как сделать фары чистыми и блестящими за пару минут
Новые символы на 1000-рублёвой купюре вызывают сомнения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.