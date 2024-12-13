Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на рейсы

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Федеральное агентство воздушного транспорта предоставило ряд новых разрешений отечественным авиакомпаниям для выполнения международных рейсов.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

Среди открывшихся направлений значатся Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Грузия и другие страны. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ведомства. В частности, авиакомпания "Азимут" может начать осуществление полетов в Эр-Рияд из городов Сочи и Минеральные Воды. В минувший день в Министерстве экономического развития сообщили о намерении запустить прямые рейсы между Россией и Саудовской Аравией в начале 2025 года.

Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, то данное направление испытало одно важное обновление: авиакомпании Utair позволили увеличить частоту рейсов из Тюмени в Дубай с двух до трех раз в неделю.

Кроме того, Red Wings получит возможность расширить свою маршрутную сеть в Грузию, так как ей выдали разрешения на рейсы из Калуги в Батуми.

Уточнения

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта.

