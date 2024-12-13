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Эксперт объяснил, чем Египет привлекает российских туристов

1:02
Туризм

В 2024 году Египет стал местом отдыха для приблизительно 1,6 миллиона россиян, что делает его одной из пяти самых востребованных туристических стран. Об этом сообщил Алексан Мкртчян в интервью для НСН.

На пляже
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На пляже

По его словам, привлекательность Египта для российских путешественников обусловлена не только привлекательным климатом, который радует туристов на протяжении всего года, но и наличием системы "все включено". Вице-президент Альянса турагентств России подчеркнул, что на данный момент Египет занимает заметное место среди популярных зарубежных направлений.

В условиях роста цен в Турции и недостатка отелей в ОАЭ, предлагающих систему all inclusive, а также полного отсутствия таковых в Таиланде, Египет остаётся привлекательным выбором. Здесь идеальные условия для купания в море на протяжении всего года и возможность насладиться отдыхом с максимальным комфортом.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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