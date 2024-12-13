В индустрии не поддержали введение туристического налога

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

С внедрением туристического налога все больше путешественников будут выбирать частные квартиры вместо гостиниц, отметил Алексан Мкртчян в интервью НСН.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН подметил, что новый налог на уровне 1% от стоимости проживания в отелях, который вступит в силу в России с 1 января 2025 года, спровоцирует переход туристов от гостиничного сервиса к аренде апартаментов и частных квартир.

По словам Мкртчяна, налог на туристов уже внедрён в некоторых регионах страны, где поток путешественников крайне невелик.

"А ведь федеральный центр как предложил регионам — добровольно! Хотите — вводите, хотите — не вводите. И что вы думаете? 90% муниципалитетов ввели туристический налог — даже те города, куда туристы вообще не приезжают", — заметил он.