В индустрии не поддержали введение туристического налога

С внедрением туристического налога все больше путешественников будут выбирать частные квартиры вместо гостиниц, отметил Алексан Мкртчян в интервью НСН.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН подметил, что новый налог на уровне 1% от стоимости проживания в отелях, который вступит в силу в России с 1 января 2025 года, спровоцирует переход туристов от гостиничного сервиса к аренде апартаментов и частных квартир.
По словам Мкртчяна, налог на туристов уже внедрён в некоторых регионах страны, где поток путешественников крайне невелик.
"А ведь федеральный центр как предложил регионам — добровольно! Хотите — вводите, хотите — не вводите. И что вы думаете? 90% муниципалитетов ввели туристический налог — даже те города, куда туристы вообще не приезжают", — заметил он.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.