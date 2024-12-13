Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курганский губернатор объяснил снижение рождаемости в РФ: обществу потребления дети не нужны
Как оформить прописку и не платить за это
Ваш идеальный домашний зал: всё, что нужно, – штанга и диски
Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на рейсы
Как выбрать наряд для корпоратива и не выглядеть нелепо
Что помогло снизить уровень холестерина у современных поколений
Запад распространяет слухи о российской угрозе, чтобы оправдать расширение военных расходов
Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье
Как черепахи влияли на теорию эволюции Дарвина

В Карелии запустили новый туристический проект

0:59
Туризм

Проект "Карта туриста" запущен в Республике Карелия. Как сообщила заместитель министра экономического развития Анна Борчикова, власти региона рассчитывают, что эта инициатива поможет привлечь дополнительный поток туристов в межсезонье.

Ладожское озеро в Карелии
Фото: flickr.com by Елена Ветрова, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ладожское озеро в Карелии

Данная программа успешно реализуется в нескольких российских регионах, каждый из которых ставит перед собой уникальные задачи. В Карелии предполагается, что проект не только увеличит средний размер расходов туристов, но и привлечет их в менее активные сезоны. Также АО "Национальная система платежных карт" предлагает турбизнесу возможность бесплатного продвижения через свои информационные платформы и каналы банков-эмитентов.

В дополнение к этому, туристы смогут рассчитывать на кешбэк после оформления оплаты ряда услуг, таких как билеты в музеи, размещение в гостиницах и питание в ресторанах, как передает ТАСС.

Уточнения

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия (карел. Karjalan tašavalta, лив.-карел. Karjalan tazavaldu, фин. Karjalan tasavalta, вепс. Karjalan Tazovaldkund), или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как защитить двигатель зимой: главные ошибки водителей
Авто
Как защитить двигатель зимой: главные ошибки водителей Аудио 
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Красота и стиль
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета Аудио 
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Экономика и бизнес
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников Родители-нелюди жестоко избивали дочь с самого её рождения, пока она не умерла от побоев Игорь Буккер
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
Последние материалы
Как выбрать наряд для корпоратива и не выглядеть нелепо
Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на рейсы
Что помогло снизить уровень холестерина у современных поколений
Запад распространяет слухи о российской угрозе, чтобы оправдать расширение военных расходов
Болгария может остановить перекачку российского газа
Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье
Как черепахи влияли на теорию эволюции Дарвина
Эксперт объяснил, чем Египет привлекает российских туристов
Как сделать фары чистыми и блестящими за пару минут
Новые символы на 1000-рублёвой купюре вызывают сомнения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.