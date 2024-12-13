В Карелии запустили новый туристический проект

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Проект "Карта туриста" запущен в Республике Карелия. Как сообщила заместитель министра экономического развития Анна Борчикова, власти региона рассчитывают, что эта инициатива поможет привлечь дополнительный поток туристов в межсезонье.

Фото: flickr.com by Елена Ветрова, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ладожское озеро в Карелии

Данная программа успешно реализуется в нескольких российских регионах, каждый из которых ставит перед собой уникальные задачи. В Карелии предполагается, что проект не только увеличит средний размер расходов туристов, но и привлечет их в менее активные сезоны. Также АО "Национальная система платежных карт" предлагает турбизнесу возможность бесплатного продвижения через свои информационные платформы и каналы банков-эмитентов.

В дополнение к этому, туристы смогут рассчитывать на кешбэк после оформления оплаты ряда услуг, таких как билеты в музеи, размещение в гостиницах и питание в ресторанах, как передает ТАСС.

Уточнения

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия (карел. Karjalan tašavalta, лив.-карел. Karjalan tazavaldu, фин. Karjalan tasavalta, вепс. Karjalan Tazovaldkund), или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

