Необычная пещера на Южном Урале

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Южном Урале есть одно место, в котором стоит побывать именно зимой.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Averchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шемахинская пещера, Челябинская область

Вместе с наступлением холодов приходит идеальное время, чтобы съездить в Шемахинскую пещеру.

Пещера эта находится в Челябинской области в трёх километрах от посёлка Сказ.

В тёплое время года здесь везде вода, а вот зимой она вся замерзает и превращается в прозрачный ледяной пол. Под этим полом можно увидеть дно с разнообразными камнями причудливых форм.

Сталактиты, сталагмиты и отпечатки древних раковин тоже имеются.

Уточнения

Шемахинская-1 (известная также как Сказ-1, Насиб-Таш) — крупная пещера карстового происхождения в Челябинской области. Одна из крупнейших пещер не только области, но и Урала, находится в Шемахинском карстовом поле.

