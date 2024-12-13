Необычная пещера на Южном Урале

На Южном Урале есть одно место, в котором стоит побывать именно зимой.
Вместе с наступлением холодов приходит идеальное время, чтобы съездить в Шемахинскую пещеру.
Пещера эта находится в Челябинской области в трёх километрах от посёлка Сказ.
В тёплое время года здесь везде вода, а вот зимой она вся замерзает и превращается в прозрачный ледяной пол. Под этим полом можно увидеть дно с разнообразными камнями причудливых форм.
Сталактиты, сталагмиты и отпечатки древних раковин тоже имеются.
Шемахинская-1 (известная также как Сказ-1, Насиб-Таш) — крупная пещера карстового происхождения в Челябинской области. Одна из крупнейших пещер не только области, но и Урала, находится в Шемахинском карстовом поле.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.