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Почему Телецкое озеро называют младшим братом Байкала

2:11
Туризм

Алтын-Кёль, что на алтайском означает "золотое озеро", известно многим как Телецкое озеро. Оно расположено в Республике Алтай и названо так в честь древнего племени телёсов, жившего на его берегах.

Телецкое озеро
Фото: commons.wikimedia.org by VaNadisone, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Телецкое озеро

Входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и занимает второе место по величине среди пресноводных озёр России после Байкала.

Телецкое озеро впечатляет своими размерами: в длину оно протянулось на 78 километров, а ширина колеблется от 3 до 5 километров. Средняя глубина составляет 174 метра, а максимальная достигает 325 метров. Озеро отличается вытянутой формой, что придаёт ему особую живописность.

По берегам озера расположены небольшие сёла. На северной стороне находятся Иогач и Артыбаш, соединённые мостом, а также Яйлю. Южный берег занимает село Беле.

Правая часть побережья входит в Алтайский биосферный заповедник, а на левом берегу горнолыжный курорт "Телецкий" привлекает любителей активного отдыха. Озеро украшено множеством водопадов, среди которых самые известные — Корбу, Киште, Чедор и Сорок грехов.

Символом Телецкого озера стал теплоход "Пионер Алтая". С 1968 по 1992 годы он ежедневно курсировал по озеру, став легендой для туристов того времени. Позже теплоход оказался заброшен на 17 лет, пока в 2009 году его не восстановил местный предприниматель.

Сегодня это единственный экскурсионный теплоход на озере, который с мая по сентябрь предлагает маршруты с остановками у знаменитых водопадов.

Пятичасовая экскурсия начинается в селе Иогач и проходит через водопады Чедор и Корбу. На борту звучит аудиогид, голосом которого стал Николай Дроздов.

Теплоход рассчитан на 240 пассажиров, обеспечивая комфортное путешествие по красотам Алтая.

Уточнения

Никола́й Никола́евич Дроздо́в (род. 20 июня 1937, Москва) — советский и российский учёный-зоолог, биогеограф, естествоиспытатель и журналист, профессор географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (с 2000 года), доктор биологических наук.
 

Теле́цкое о́зеро (алт. Алтын Кӧл, каз. Алтынкөл, монг. Алтын нуур «Золото́е о́зеро») — озеро на северо-востоке Алтайских гор (в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай РФ).  Один из центров туризма и отдыха Алтая.  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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