Из России в Китай на автобусе: мост через Амур открылся

Туристы из России и Китая теперь смогут проехать через границу между Благовещенском и Хэйхэ в любое время года. Для пассажирских автобусов открылся международный мост через Амур.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Китай

Пункт пропуска "Кани-Курган" встретил первых пассажиров. Сейчас он может принимать до 800 человек в день. Однако через некоторое время эту цифру будут увеличивать до 5,5 тысячи пассажиров в день, сообщает KP. RU.

Этот мост очень важен для развития транспортного коридора Приамурья.

Мост должен заработать в полную силу уже в 2025 году.

Уточнения

Аму́р (кит. трад. 黑龍江, упр. 黑龙江, пиньинь Hēilóng-jiāng, палл. Хэйлунцзян) — река на Дальнем Востоке в Восточной Азии.

