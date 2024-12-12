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Из России в Китай на автобусе: мост через Амур открылся

Туризм

Туристы из России и Китая теперь смогут проехать через границу между Благовещенском и Хэйхэ в любое время года. Для пассажирских автобусов открылся международный мост через Амур.

Китай
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китай

Пункт пропуска "Кани-Курган" встретил первых пассажиров. Сейчас он может принимать до 800 человек в день. Однако через некоторое время эту цифру будут увеличивать до 5,5 тысячи пассажиров в день, сообщает KP. RU.

Этот мост очень важен для развития транспортного коридора Приамурья.

Мост должен заработать в полную силу уже в 2025 году.

Уточнения

Аму́р (кит. трад. 黑龍江, упр. 黑龙江, пиньинь Hēilóng-jiāng, палл. Хэйлунцзян) — река на Дальнем Востоке в Восточной Азии. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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