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Росгвардия рекомендует оставлять включённым свет в квартирах во время турпоездок

1:11
Туризм

Росгвардия Москвы рекомендует туристам оставлять свет включенным в квартирах во время их поездок.

Окно с рождественским декором
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Окно с рождественским декором

В этот период кражи становятся особенно актуальными, и именно они являются одним из наиболее распространённых преступлений в новогодние праздники. Самый надежный способ защиты жилья — установить сигнализацию, хотя это требует финансовых затрат на специальное оборудование и оформление соответствующего договора.

Глава московского управления вневедомственной охраны Росгвардии также советует прибегнуть к народным методам, например, договориться с соседями. В то же время МЧС предупреждает о необходимости отключать все электроприборы из розеток, даже если вы планируете недолгое отсутствие, чтобы избежать возможного возгорания.

Некоторые подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" предлагаются использовать камеры видеонаблюдения, умные розетки и лампочки для повышения безопасности. Однако эксперты отмечают, что такие меры не всегда универсальны, и советуют не оставлять в пустующих квартирах деньги, документацию и ценности.

Уточнения

Федера́льная слу́жба войск национа́льной гва́рдии Росси́йской Федера́ции (Росгва́рдия) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности Войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.
 

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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