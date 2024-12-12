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Бесконтактное заселение в России — что ждёт туристов в будущем

2:06
Туризм

В последние годы бесконтактное заселение в отели и мини-отели становится все более популярным в России.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
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Эта практика привлекает путешественников своим удобством и возможностью минимизировать контакт с персоналом во время регистрации. Однако, с другой стороны, существует и множество вопросов о безопасности таких решений для самих туристов.

В то время как Россия активно внедряет технологии бесконтактного сервиса, некоторые страны, такие как Италия, начали отказываться от этой практики. Итальянские власти считают, что такой подход может создавать дополнительные риски для туристов, особенно в связи с необходимостью проверки личности и состояния здоровья клиентов. Это поднимает важные вопросы о балансе между удобством и безопасностью.

С ростом рынка краткосрочной аренды квартир и домов, бесконтактное заселение становится практически стандартом в частном секторе. Платформы, такие как Airbnb, обеспечивают минимизацию рисков, предлагая страхование жилья для туристов и проверку владельцев недвижимости. Это делает такие варианты размещения привлекательными для клиентов, которые часто ищут более дешевые и удобные варианты жилья. Однако следует помнить, что дешевизна не всегда гарантирует высокое качество услуг и безопасность.

Несмотря на растущую популярность бесконтактного заселения в гостиницах России, случаев его применения пока еще немного. В основном, такие технологии активно используются в частном секторе, что делает ситуацию неоднозначной. Туристы должны осознавать все риски, связанные с данной практикой, и быть внимательными к выбору жилья.

Туризм меняется, и адаптация к новым условиям требует от путешественников повышенной бдительности и осознанности. Бесконтактное заселение может стать удобным и безопасным вариантом, если правильно подойти к выбору жилья и учитывать все возможные риски, передает RG.RU.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. 

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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