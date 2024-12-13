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Пхукет вводит финансовый порог для туристов — минимум 900 тысяч рублей на счёте

1:12
Туризм

Власти Пхукета намерены ввести ограничение на въезд для туристов с банковским балансом менее 900 тысяч рублей.

Таиланд
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow
Таиланд

Это нововведение призвано обеспечить комфортное пребывание отдыхающих на курорте, а также позволить снизить нагрузку на популярный остров, перенаправив туристические потоки в менее известные регионы, такие как Краби, Ранонг и Пхангнга.

Глава острова направил официальный запрос в правительство с предложением повысить финансовые условия для иностранных гостей. Он рекомендует установить минимальный порог в 300 тысяч бат, что эквивалентно 900 тысячам рублей. Эта сумма будет служить гарантией того, что в случае задержки на острове у путешественника будет достаточно средств.

Губернатор Пхукета считает, что безвизовая политика ведет к увеличению потока туристов, однако это сказывается на качестве отдыхающих. В результате нередки случаи нарушения законодательства и пренебрежения местными традициями, что вызывает недовольство у жителей и негативно сказывается на репутации курорта, передает Turizm.ru.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. 

Пхуке́т — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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