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Сезон момидзи способствует резкому росту бронирований в Японии

Туризм

В ноябре-декабре 2024 года количество бронирований отелей в Японии удвоилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Осень
Фото: commons.wikipedia.org by Awaiskhan65
Осень

Об этом свидетельствуют данные экспертов сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", который является членом РСТ.

Рост связан с сезоном момидзи — временем, когда клены становятся ярко-красными, в этом году приходится на конец ноября и начало декабря.

По информации "Островка", в 2024 году Япония заняла первое место по темпам роста среди всех зарубежных направлений. Количество бронирований от российских туристов увеличилось в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

В этом рейтинге Япония обошла Вьетнам, где наблюдается тройной рост, Китай с увеличением в 2,5 раза, а также Южную Корею и Индонезию с почти 90% приростом. Кроме того, Япония значительно поднялась в списке наиболее популярных направлений для российских туристов, заняв 12-ю позицию, тогда как в прошлом году она даже не входила в топ-15.

Сезон момидзи — это момент, когда листья кленов меняют свой цвет на яркие оттенки красного, и его можно наблюдать как в городах, так и в природных уголках страны.

По данным "Островка", в ноябре и декабре путешественники чаще всего выбирают Токио, за которым следует Осака, известная своими историческими памятниками и насыщенной ночной жизнью. На третьем месте по популярности находится Киото, куда туристы стремятся для знакомства с традиционной японской культурой и религией. Также среди россиян нарастает интерес к городу Хаконе.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.

Момидзигари (яп. 紅葉狩) или момидзи (яп. 紅葉) — это традиционное для Японии любование осенней сменой окраски листьев. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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