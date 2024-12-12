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Внуково увеличивает зону досмотра для международных рейсов

0:59
Туризм

В аэропорту Внуково туристам обещают упростить процесс прохождения досмотра перед международными рейсами.

Аэропорт
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airport_Munich_innen_2009_PD_20090404_025.JPG by Attribution ShareAlike
Аэропорт

Зона досмотра на международных направлениях значительно расширилась, ее увеличили на 50%. Были добавлены новые выходные группы и кресла для ожидания.

По словам представителей аэропорта, после обновления процедуры предполетного контроля станут более комфортными и быстрыми. Для ускорения процесса планируется установка дополнительных металлорамок и интроскопов, хотя пресс-служба не предоставила подробностей о новом оборудовании.

Подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" отмечают важность функциональности всех устройств. На данный момент туристы не выражают недовольства очередями на досмотре, а в зоне вылета всегда достаточно свободного пространства. Кроме того, во Внуково теперь доступны электронные посадочные талоны для всех рейсов.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал.

Аэропорт Вну́ково имени А. Н. Туполева (ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW) — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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