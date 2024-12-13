Кражи из квартир учащаются в праздники, можно ли с этим бороться

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Росгвардия Москвы рекомендует туристам, планирующим уехать на новогодние праздники, оставлять включённый свет в квартире, чтобы отпугнуть потенциальных воров. Эти меры связаны с ростом числа квартирных краж в праздничные дни — по статистике, их количество увеличивается на 10-15% по сравнению с обычными периодами. Например, в прошлом году из одной квартиры на севере столицы были похищены деньги и драгоценности на сумму почти 13 миллионов рублей.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Окна многоквартирного дома в городе

Александр Романенко, руководитель московского управления вневедомственной охраны Росгвардии, советует использовать проверенные способы защиты, если у вас нет возможности подключить квартиру к системе охраны. Среди них: договориться с соседями о помощи, плотно закрыть окна и задёрнуть шторы, не оставлять квартиру явно пустующей. Однако рекомендация не выключать свет может вызвать споры: МЧС настоятельно советует отключать все электроприборы, чтобы избежать пожаров.

В телеграм-канале "Крыша ТурДома" подписчики предложили более технологичные варианты. Например, установить видеокамеры, подключить умные розетки с расписанием включения света или воспользоваться умными лампочками, которые можно контролировать через интернет.

Некоторые скептики считают, что такие меры не слишком эффективны. "Профессиональные воры всё равно проверят, пустует ли квартира, что в ней можно взять и открывались ли двери", — комментируют пользователи. Они рекомендуют просто не оставлять дома деньги, ценные вещи и важные документы.