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Гостиницы проигрывают квартирам из-за туристического налога

Туризм

В России набирает обороты так называемая "эпидемия" туристического налога. Уже более 55 регионов ввели или готовятся ввести новый сбор с отелей, а ещё 12 пока заняли выжидательную позицию.

Номер в отеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Номер в отеле

Остальные либо не озвучили свои намерения, либо до сих пор не определились. Причём в списке новаторов значатся не только популярные туристические направления, но и закрытые территории, куда туристам попасть без специального разрешения практически невозможно.

Например, власти ЗАТО Александровск в Мурманской области решили, что туристом считается любой временный гость. Это значит, что даже командированные, проживающие в гостиницах, попадут под действие налога. А в Новосибирске власти планируют переоформить часть студенческих общежитий в гостиницы.

На фоне введения нового сбора остаются нерешёнными вопросы эффективности и справедливости его применения. Так, в Екатеринбурге ожидают получить всего 84 млн рублей туристического налога, что составит лишь 0,1% от плановых доходов города в 2025 году. Для сравнения, на эти деньги можно благоустроить лишь несколько скверов.

В Санкт-Петербурге сумма больше — около 1 млрд рублей, но на фоне бюджета города, превышающего 1,3 трлн рублей, это капля в море. Кроме того, налоговые поступления нецелевые, а значит, их могут направить на латание любых бюджетных дыр.

Отельеры выражают серьёзное недовольство. Они утверждают, что туристический налог создаёт неравные условия и наказывает тех, кто работает официально. На фоне этого нелегальные объекты, которых по оценкам в 2-2,5 раза больше, чем зарегистрированных, не будут платить ничего.

В некоторых регионах разрыв ещё более очевиден: например, в Екатеринбурге официально числятся 132 объекта размещения, в то время как общее их количество превышает 2 тыс.

Кроме того, сама схема налогообложения оказывается невыгодной для бюджетных отелей. Гостиницы с номерами до 10 тыс. рублей в сутки обязаны платить минимум 100 рублей за номер, что составляет высокий процент от выручки. Эти издержки неизбежно закладываются в стоимость проживания, что увеличивает конечные цены для клиентов.

В итоге туристы с ограниченным бюджетом могут переключиться на аренду квартир, которые не облагаются налогом. Например, в Петербурге на долю частных арендных объектов приходится около 40% рынка. Это снижает рентабельность официальных гостиниц, их инвестиционную привлекательность и перспективы роста налоговой базы. Таким образом, борьба за дополнительные бюджетные поступления может обернуться значительными потерями.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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