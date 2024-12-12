Билеты на поезда теперь можно будет купить через Wildberries

Руководство "Российских железных дорог" подписало соглашение с популярным маркетплейсом Wildberries, что открывает возможность для пассажиров приобрести билеты на поезд непосредственно через его платформу.
Данная инициатива станет частью раздела Wildberries Travel, где уже доступны билеты на самолеты и автобусы. На сайте платформы уже представлена вкладка "Ж/д", но в данный момент там отсутствуют актуальные предложения.
Представители РЖД сообщили, что данное сотрудничество направлено на улучшение обслуживания клиентов. Это еще один шаг в стремлении к цифровизации и модернизации сервиса компании. Более того, в будущем планируется также предложить дополнительные туристические услуги, такие как экскурсии от РЖД и возможность бронирования мест в специальных круизных поездах, передает "Рамблер".
Однако стоит отметить, что ж/д билеты также можно приобрести на других платформах, и это соглашение не является эксклюзивным. По данным опроса, проведенного в телеграм-канале "Крыша ТурДома", почти 90% путешественников предпочитают приобретать билеты напрямую через официальный сайт или приложение РЖД, и лишь небольшая часть пользователей обращается к агрегаторам, делая это в основном ради получения дополнительных бонусов за покупку.
Хо́лдинг "Росси́йские желе́зные доро́ги" (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.
Wildberries (Ва́йлдберриз, Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; дословно — "Дикие ягоды") — российский маркетплейс.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!