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Билеты на поезда теперь можно будет купить через Wildberries

1:24
Туризм

Руководство "Российских железных дорог" подписало соглашение с популярным маркетплейсом Wildberries, что открывает возможность для пассажиров приобрести билеты на поезд непосредственно через его платформу.

Поезд РЖД
Фото: commons.wikimedia.org by Fabien Perissinotto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Поезд РЖД

Данная инициатива станет частью раздела Wildberries Travel, где уже доступны билеты на самолеты и автобусы. На сайте платформы уже представлена вкладка "Ж/д", но в данный момент там отсутствуют актуальные предложения.

Представители РЖД сообщили, что данное сотрудничество направлено на улучшение обслуживания клиентов. Это еще один шаг в стремлении к цифровизации и модернизации сервиса компании. Более того, в будущем планируется также предложить дополнительные туристические услуги, такие как экскурсии от РЖД и возможность бронирования мест в специальных круизных поездах, передает "Рамблер".

Однако стоит отметить, что ж/д билеты также можно приобрести на других платформах, и это соглашение не является эксклюзивным. По данным опроса, проведенного в телеграм-канале "Крыша ТурДома", почти 90% путешественников предпочитают приобретать билеты напрямую через официальный сайт или приложение РЖД, и лишь небольшая часть пользователей обращается к агрегаторам, делая это в основном ради получения дополнительных бонусов за покупку.

Уточнения

Хо́лдинг "Росси́йские желе́зные доро́ги" (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

Wildberries (Ва́йлдберриз, Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; дословно — "Дикие ягоды") — российский маркетплейс.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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