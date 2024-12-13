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Авиакомпании предлагает рейсы а Мальдивы в бизнес-классе

2:21
Туризм

Туроператор Coral Travel в новом сезоне предложит своим клиентам перелёты из Дубая в Мале на рейсах авиакомпании BeOnd. Эта информация была озвучена на конференции, приуроченной к ежегодной премии Starway, прошедшей в Египте.

Иллюминатор самолета
Фото: Openverse by markheseltine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Иллюминатор самолета

BeOnd выполняет рейсы на аэробусах А319, полностью укомплектованных местами бизнес-класса. Туроператор заключил договор на блок мест, чтобы удовлетворить растущий спрос. На прямых рейсах "Аэрофлота" из Москвы на Мальдивы не хватает бизнес-мест из-за высокой популярности направления.

Представители турагентств отмечают, что такой вариант будет востребован клиентами, особенно с возможностью остановки в Дубае на день-два.

"Когда весь самолёт в бизнес-классе, это создаёт особую камерную атмосферу — меньше пассажиров, и все они одного уровня. Это очень привлекает туристов", — рассказала Марина Махник из агентства "Корал Элит Курская".

Софья Демидова из агентства "Аква тур" подчеркнула, что премиум-сегмент демонстрирует значительный рост. Мальдивы всё чаще выбирают туристы, готовые к более элитарному отдыху, особенно в Новый год. Это связано с высокой стоимостью туров и ослаблением рубля.

"Сейчас даже в офисах за МКАДом стали бронировать Мальдивы, чего раньше не было", — добавила она.

Авиакомпания BeOnd не осталась незамеченной и другими крупными туроператорами. Ранее аналогичные договорённости о блоках мест заключили PAC Group и Anex.

На фоне этого события отрасль бурно обсуждает серьёзный инцидент с самолётом SSJ 100 авиакомпании "Азимут", произошедший в аэропорту Антальи. Популярные телеграм-каналы подогревают дискуссии о надёжности российской авиатехники, а также действиях экипажа, называя их "непрофессиональными". Эмоциональные предположения вызвали предложения ограничить использование российских самолётов перевозчиками.

Изменения структуры выездного туризма ярко подчеркивает рост интереса к премиальным путешествиям. Мальдивы становятся выбором состоятельных туристов, готовых платить за качество и комфорт.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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