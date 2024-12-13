Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как разгладить морщины: советы без уколов
От часов до минут: оценку экологических катастроф ускорили в несколько раз
Как избежать распространённых ошибок при покупке китайского авто
Лакерник о возможном допуске российских фигуристов на ОИ-2026: будет не так легко
Как отразится на мировом рынке запрет на покупку российской нефти
Не выбрасывайте остатки обоев! 5 идей по декору мебели
Лучшие лайфхаки для придания волосам сумасшедшего объёма без утяжеления
Названы 6 блюд новогоднего стола, которые больше всего вредят здоровью
Радиоактивные аномалии обнаружились в ледниках Южного полушария

Автобусы выигрывают у поездов на маршруте Россия-Китай

1:24
Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что пассажирами возобновленного железнодорожного маршрута между Россией и Китаем вряд ли будут туристы. До пандемии этот поезд использовали в основном для личных и коммерческих поездок, и эксперты уверены, что сейчас ситуация останется прежней.

Китай
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Китай

Существует также проблема с системами бронирования. Китайские пассажиры не могут оформить онлайн-билет из России в Китай, а россияне сталкиваются с аналогичной трудностью при покупке билетов в обратном направлении. На данный момент бронирование осуществляется вручную через кассы, а связь с китайской стороной поддерживается по телетайпу.

При этом автобусное сообщение между Амурской областью и Китаем, по мнению экспертов, будет пользоваться гораздо большим спросом у туристов. Например, недавно были запущены пассажирские автобусы между Благовещенском и Хэйхэ. Каждый день выполняется восемь рейсов, и до 800 человек могут пересечь границу за сутки. Стоимость билета в одну сторону начинается от 2,5 тысячи рублей.

Туроператоры считают, что новый автобусный маршрут привлечёт не только россиян, но и китайских туристов, которые нередко посещают Россию на выходные.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Как защитить двигатель зимой: главные ошибки водителей
Авто
Как защитить двигатель зимой: главные ошибки водителей Аудио 
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Садоводство, цветоводство
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев Исцеление парализованного эпилептика после посещения Богоматери Лурдской официально признали чудом Игорь Буккер
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Матери или отцы: кто действительно влияет на языковое развитие ребёнка
Эти простые советы изменят ваше отношение к утреннему кофе
Эти простые советы изменят ваше отношение к утреннему кофе
Последние материалы
От часов до минут: оценку экологических катастроф ускорили в несколько раз
Как избежать распространённых ошибок при покупке китайского авто
Лакерник о возможном допуске российских фигуристов на ОИ-2026: будет не так легко
Как отразится на мировом рынке запрет на покупку российской нефти
Автобусы выигрывают у поездов на маршруте Россия-Китай
Не выбрасывайте остатки обоев! 5 идей по декору мебели
Лучшие лайфхаки для придания волосам сумасшедшего объёма без утяжеления
Названы 6 блюд новогоднего стола, которые больше всего вредят здоровью
Радиоактивные аномалии обнаружились в ледниках Южного полушария
Энергия на целый день: бананы вместо кофе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.