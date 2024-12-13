Автобусы выигрывают у поездов на маршруте Россия-Китай

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что пассажирами возобновленного железнодорожного маршрута между Россией и Китаем вряд ли будут туристы. До пандемии этот поезд использовали в основном для личных и коммерческих поездок, и эксперты уверены, что сейчас ситуация останется прежней.

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Существует также проблема с системами бронирования. Китайские пассажиры не могут оформить онлайн-билет из России в Китай, а россияне сталкиваются с аналогичной трудностью при покупке билетов в обратном направлении. На данный момент бронирование осуществляется вручную через кассы, а связь с китайской стороной поддерживается по телетайпу.

При этом автобусное сообщение между Амурской областью и Китаем, по мнению экспертов, будет пользоваться гораздо большим спросом у туристов. Например, недавно были запущены пассажирские автобусы между Благовещенском и Хэйхэ. Каждый день выполняется восемь рейсов, и до 800 человек могут пересечь границу за сутки. Стоимость билета в одну сторону начинается от 2,5 тысячи рублей.

Туроператоры считают, что новый автобусный маршрут привлечёт не только россиян, но и китайских туристов, которые нередко посещают Россию на выходные.