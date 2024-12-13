Как работает Яндекс Go в Анталье: плюсы и минусы

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции начал работу сервис Яндекс Go, который пока доступен только в Анталье в тестовом режиме. Новый игрок уже привлёк внимание пользователей, предлагая конкурентные цены на первые поездки.

Фото: Wikimedia Commons by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ такси, Яндекс Go

Цены и скидки

Некоторые пользователи отметили, что стоимость поездок с Яндекс Go ниже, чем у других сервисов. Например, за 17-минутный маршрут сервис просит 139 лир вместо привычных 250. Это стало возможным благодаря скидке в 50% на первые поездки. Однако окончательный тариф рассчитывается по таксометру и может отличаться от предварительно заявленного в приложении, что вызвало неоднозначные отзывы.

Функциональные ограничения

Пользователи указали на несколько недостатков. На данный момент доступен только эконом-класс, а выбор более комфортных категорий, таких как "комфорт" и "комфорт+", отсутствует. Также невозможно заказать машину с детским креслом. Этот нюанс частично объясняется местной практикой: в Турции таксисты редко используют автокресла, а вместо них иногда применяют адаптеры для ремня безопасности.

Конкуренция на рынке

Яндекс Go столкнётся с серьёзной конкуренцией в Турции. В Анталье популярны сервисы Uber и местная компания MartıTAG. Последняя предлагает фиксированные цены на поездки, которые, по мнению экспертов, могут оказаться более выгодными, когда у Яндекс Go закончатся промоакции.

Планы на будущее

Компания Yandex Turkey намерена расширить присутствие и охватить другие города Турции. В прошлом году в Стамбуле был открыт офис, что свидетельствует о серьёзных намерениях компании закрепиться на турецком рынке.