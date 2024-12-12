Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Genesis выходит на гоночный трек
МЭА обновляет данные — рост спроса на нефть замедляется
Наваристые супы и крепкие мясные бульоны могут навредить трём категориям людей
Как превратить обычные отжимания в полноценную тренировку
Как сохранить макияж стойким на собеседовании, в отпуске и во время тренировки
Что делать в Казани зимой?
Чай для огурцов: секреты экологичной подкормки
После ряда неудач в личной жизни Аглая Тарасова решила не рассказывать, с кем она просыпается
Синоптик рассказал, когда в Москву придут 15-градусные морозы

Гиифы преодолевают 4 тысячи километров, чтобы отдохнуть в этих местах

0:34
Туризм

Приморский край является одним из тех мест, которые идеальны для туризма.

Снежный грифон в стойке
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Minyaev, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Снежный грифон в стойке

Даже пернатые хищники оценили этот живописный край и прилетают сюда каждый год на зимовку.

Территория национального парка "Земля леопарда" одно из мест, где зимуют грифы. Чтобы попасть сюда, они преодолевают 4 тысячи километров. Зимуют они здесь с ноября по март.

Питаются грифы в основном остатками от добычи, которая остаётся после крупных хищников, пишет vostokmedia.com.

Уточнения

Гриф — общее название нескольких птиц, относящихся к подсемейству грифовых семейства ястребиных, а также семейству американских грифов.

Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Владивосток, который также является центром Дальневосточного федерального округа.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак
Еда и рецепты
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак Аудио 
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Наука и техника
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев Исцеление парализованного эпилептика после посещения Богоматери Лурдской официально признали чудом Игорь Буккер В белорусской армии появился свой Старлинк, а в России подобное только в перспективе Андрей Николаев
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак
Последние материалы
Кинолог рассказал, кому можно заводить уже взрослую собаку
ГД отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней
2 эффективных рецепта детокс-воды для стройного тела
Эффективные методы подкормки гороха в разное время года
Старое масло и перегрев двигателя: что важно знать
Онлайн-шопинг по-новому: премиальные авто на маркетплейсах
Блокировки аниме-ресурсов в России вызывают обратный эффект: борьба с ветряными мельницами
Московская биржа ограничивает доступ к иностранным бумагам для неквалифицированных инвесторов
Способ обнулить ошибки, не вызывая автомастера
Открытие редкой кометы: ключ к эволюции Солнечной системы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.