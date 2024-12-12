Гиифы преодолевают 4 тысячи километров, чтобы отдохнуть в этих местах

Приморский край является одним из тех мест, которые идеальны для туризма.
Даже пернатые хищники оценили этот живописный край и прилетают сюда каждый год на зимовку.
Территория национального парка "Земля леопарда" одно из мест, где зимуют грифы. Чтобы попасть сюда, они преодолевают 4 тысячи километров. Зимуют они здесь с ноября по март.
Питаются грифы в основном остатками от добычи, которая остаётся после крупных хищников, пишет vostokmedia.com.
Гриф — общее название нескольких птиц, относящихся к подсемейству грифовых семейства ястребиных, а также семейству американских грифов.
Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Владивосток, который также является центром Дальневосточного федерального округа.
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