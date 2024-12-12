Лайфхаки, которые помогут полностью отключиться от работы в отпуске

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для многих людей продолжительный отдых становится настоящим испытанием. Это неудивительно, ведь привычка проверять почту перед сном прочно укоренилась в повседневной жизни. Однако зима — это время волшебства, и каждый из нас имеет право на полноценные каникулы. Психолог Елена Сапфирова поделилась советами о том, как отвлечься от рабочего процесса во время долгожданных новогодних праздников.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка загорает на пляже

Представьте себе работу как небольшого внутреннего монстра, который постоянно чем-то недоволен, требует проверки почты и напоминает о неопубликованных отчетах. Психолог рекомендует перед началом отпуска составить список всех задач, которые необходимо выполнить, и передать часть дел коллегам, передает WomanHit. ru.

Не забудьте предварительно спланировать ваши поездки, встречи, развлечения на свежем воздухе, например, катание на санках, и даже просмотр фильма "Один дома". Чем разнообразнее будет ваша программа, тем меньше шансов, что рабочие мысли будут вас мучить. И вот здесь важный момент: в план обязательно нужно включить времена, когда вы официально запрещаете себе думать о работе.

Активируйте автоответчик на почте, измените статус в мессенджерах на "Я в отпуске, не беспокойте до окончания зимы". И не забудьте придумать свою систему "наказаний" за новые рабочие мысли.

Уточнения

Телефо́нный автоотве́тчик — встроенное в телефон или присоединённое к телефону устройство, либо приложение, которое позволяет автоматически принимать входящий телефонный вызов в отсутствие абонента, сообщить ему какую-либо справочную информацию.

