У иностранцев вырос спрос на празднование Нового года в России

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этой зимой туристический отдых в нашей стране становится все более популярным среди гостей из стран Ближнего Востока и Персидского залива, особенно среди путешественников из Китая.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

Многие иностранцы намерены посетить такие города, как Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В числе популярных направлений также находятся Мурманск и Архангельск, где можно насладиться северным сиянием, подняться на собачьих упряжках, попробовать гастрономические туры и провести время в комфортабельных эко-отелях.

В большинстве туристических компаний в декабре наблюдается значительный рост продаж туров с учетом новогодних праздников, который почти втрое превышает показатели прошлого года, передает РБК.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана.

