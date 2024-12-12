У иностранцев вырос спрос на празднование Нового года в России

Этой зимой туристический отдых в нашей стране становится все более популярным среди гостей из стран Ближнего Востока и Персидского залива, особенно среди путешественников из Китая.
Многие иностранцы намерены посетить такие города, как Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В числе популярных направлений также находятся Мурманск и Архангельск, где можно насладиться северным сиянием, подняться на собачьих упряжках, попробовать гастрономические туры и провести время в комфортабельных эко-отелях.
В большинстве туристических компаний в декабре наблюдается значительный рост продаж туров с учетом новогодних праздников, который почти втрое превышает показатели прошлого года, передает РБК.
Кита́й — государство в Восточной Азии.С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!