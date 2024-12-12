У иностранцев вырос спрос на празднование Нового года в России

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Туризм

Этой зимой туристический отдых в нашей стране становится все более популярным среди гостей из стран Ближнего Востока и Персидского залива, особенно среди путешественников из Китая.

Закат и самолеты
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Закат и самолеты

Многие иностранцы намерены посетить такие города, как Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В числе популярных направлений также находятся Мурманск и Архангельск, где можно насладиться северным сиянием, подняться на собачьих упряжках, попробовать гастрономические туры и провести время в комфортабельных эко-отелях.

В большинстве туристических компаний в декабре наблюдается значительный рост продаж туров с учетом новогодних праздников, который почти втрое превышает показатели прошлого года, передает РБК.

 

 

 

Уточнения

Кита́й  — государство в Восточной Азии.С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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