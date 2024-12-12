В Крыму назвали потенциально привлекательный туристический объект

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Крыму подведены итоги прошедшего курортного сезона, который отметился увеличением числа туристов на 18%.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Азовское море

По прогнозам, общее количество посетителей полуострова в этом году может составить до 6 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользовались курорты Южного берега Крыма, в то время как западная часть побережья показала менее впечатляющие результаты.

Эксперты отмечают, что западная часть полуострова нуждается в значительных инвестициях для своего развития. Это направление имеет высокий потенциал для привлечения крупных вложений, поскольку в этом регионе застройка значительно отстает от Южного берега.

В последние годы на западном побережье стали возникать новые объекты размещения, включая гостиничные комплексы и СПА-отели, что создает перспективы для роста туристической индустрии.

Уточнения

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем. Полуостров почти полностью омывается морем и соединяется с сушей узким Перекопским перешейком, а также Крымским мостом.

