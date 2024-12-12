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Лыжников в Сочи предупредили об опасности на горном курорте

1:14
Туризм

Все горнолыжные трассы в Красной Поляне временно закрыты из-за риска схода лавин. Лыжников об этом предупредили в Сочи.

Альпинисты на горе
Фото: commons.wikimedia.org by Zach Dischner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Альпинисты на горе

12 декабря в горах, расположенных на высоте около 1,2-1,3 тысячи метров, наблюдаются снегопады, а ниже — дождливая погода. Осадки продлятся на протяжении всего дня, при этом на отметке 2,2 тысячи метров температура может снизиться до минус 6 градусов.

В связи с опасностью лавин все трассы на Красной Поляне закрыты для любителей горнолыжного спорта. Однако бобслейная трасса откроется в 21:40. В то же самое время на курортах "Роза Хутор" и "Газпром" зимний сезон пока не стартовал; канатные дороги работают в режиме, предназначенном для туристов, передает Lenta. ru.

Сотрудники МЧС Краснодарского края предупреждали, что 12 декабря в Сочи прогнозируются сильные снегопады и гололедица на дорогах. Жителям и посетителям города рекомендовали соблюдать осторожность и принимать необходимые меры безопасности.

Уточнения

«Ро́за Ху́тор» — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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